Fiat oferece desconto de R$ 14.834 no Pulse Audace Hybrid para PcD

O Fiat Pulse Audace Hybrid está com uma oferta super especial para pessoas com deficiência (PcD) até 5 de agosto de 2025. Durante esse período, é possível aproveitar a isenção total do IPI e ainda ganhar um bônus direto da fábrica. Mas é bom ficar atento: após a compra, o carro só pode ser vendido depois de dois anos.

Essa iniciativa faz parte do programa Autonomy, que oferece opções de veículos zero quilômetro adaptados para motoristas e passageiros com limitações físicas. Para participar, é preciso apresentar um laudo médico que pode ser obtido no Detran ou Ciretran da sua cidade. Esse documento confirma a deficiência e sugere o tipo de veículo e as adaptações necessárias. Para quem já enfrenta dificuldades de locomoção, isso pode fazer toda a diferença na hora de escolher um carro.

Se você está curioso sobre os preços, a versão Audace Turbo 200 Hybrid CVT normalmente custa R$ 131.990,00, mas, para PcD, sai por R$ 117.155,15. Uma economia de R$ 14.834,85 é sempre bem-vinda, né? Esses valores foram checados em fontes confiáveis e valem a pena ser considerados.

O Pulse vem com uma central multimídia touchscreen de 10,1" que faz a festa com quem adora tecnologia. Se você é fã de Apple CarPlay e Android Auto, vai curtir poder conectar o celular sem fio. E tem também comandos de voz, Bluetooth e MP3, com duas portas USB — uma delas do tipo C, para não ficar no aperto na hora de carregar os dispositivos.

Em termos de segurança, o modelo não decepciona. Ele conta com cintos dianteiros retráteis de 3 pontos com ajuste de altura, controle eletrônico de tração (o famoso ASR), e nada menos que quatro airbags, dois frontais e dois laterais, garantindo proteção para todos a bordo. E quem dirige em cidades com muito tráfego sabe o quanto um bom sistema sonoro pode transformar a experiência. O Pulse tem alto-falantes dianteiros e traseiros, além de uma antena que não deixa a desejar.

Mas não é só isso! O ar-condicionado automático e digital faz com que você fique fresquinho mesmo nas viagens mais longas. O banco do motorista com regulagem de altura é algo que muitos motoristas valorizam, assim como as barras longitudinais no teto que ajudam no transporte de bagagens. E a câmera de ré com alta definição é uma mão na roda para manobras mais tranquilas.

Quando se trata de iluminação, os faróis e luzes diurnas em LED trazem não apenas estilo, mas também segurança. O carro tem freios ABS com EBD, fixação ISOFIX para cadeirinhas, e assistente de partida em rampa, que é uma boa ajuda para quem enfrenta aclives na cidade.

No interior, oPulse também impressiona com um design escurecido e lanternas traseiras em LED que são um charme. Para os amantes de esportividade, o modo Sport, acionado via volante, é uma ótima adição. Ah, e não podemos esquecer do painel multifuncional; ele é prático e mostra tudo que você precisa em um lugar só.

E para deixar tudo ainda mais completo: rodas de liga leve de aro 16, sensor de estacionamento traseiro e porta USB traseira são algumas das outras funcionalidades que tornam o Fiat Pulse uma escolha inteligente. E quem não adora a praticidade do volante revestido em couro e o carregador de celular por indução? Isso é comodidade na certa!

Vamos dar uma olhada nas opções e preços do Fiat Pulse Audace Hybrid para PcD em julho de 2025:

Fiat Pulse Audace Hybrid para PcD em julho de 2025:

Configurações Preços de tabela Preço para PcD Descontos Audace Turbo 200 Hybrid CVT R$ 131.990,00 R$ 117.155,15 R$ 14.834,85

É sempre bom estar de olho nas novidades e oportunidades do mercado automotivo. Se você está pensando em trocar de carro, essa pode ser a hora perfeita!