Caoa Chery Tiggo 7 tem alta de 14% em julho e avança no mercado

O Caoa Chery Tiggo 7 desponta como uma das opções mais atraentes no mundo dos SUVs médios aqui no Brasil. Com o preço da versão Sport começando em R$ 139.990, ele acaba sendo bastante competitivo, especialmente se comparado aos gigantes como o Toyota Corolla Cross, que parte de R$ 182.990, e o Jeep Compass, que vem a R$ 189.990.

Fazendo uma pausa rapidinha aqui: quem já andou bastante com um SUV sabe como a manutenção constante do carro e a relação custo-benefício ficam em alta numa hora dessas. E, para o Tiggo 7, a notícia boa é que na linha 2026, a versão Sport teve uma redução de até R$ 7 mil, dependendo de como você a configura. Claro, o design e a lista de equipamentos estão praticamente iguais ao modelo anterior, mas isso não é tudo ruim. Às vezes, a receita do sucesso fica mesmo pela simplicidade.

Vendas em Alta

Sem grandes mudanças visuais ou tecnológicas, o corte de preços parece ter feito maravilhas. Desde o lançamento da versão Sport, ela se tornou tão querida que representa 95% de todos os emplacamentos do Tiggo 7! Já as versões Pro Max Drive e Pro Hybrid Max Drive, que são um pouco mais caras, representam apenas 5%. Para quem dirige muito em estrada, essa deve ser uma boa notícia, já que o carro mostra ser uma opção sólida.

Até 8 de julho deste ano, o Tiggo 7 vendeu 773 unidades, um aumento de 14,5% em relação ao mesmo período em junho. Esse número é significativo, especialmente quando olhamos para os SUVs médios como um todo. O Toyota Corolla Cross ainda lidera as vendas com 1.708 unidades em julho, alta de 22,7% comparado ao mês anterior, enquanto o Jeep Compass ficou um pouco atrás, com 1.054 unidades vendidas, representando uma queda de 11,1%.

Opções de Versão

Falando das versões, o Tiggo 7 vem em três configurações. A mais em conta, a Sport, conta com um motor 1.5 turbo que gera 150 cavalos e entrega 21,4 kgfm de torque. O câmbio automático com nove marchas torna a experiência ao volante bem suave, principalmente para quem enfrenta aquele trânsito pesado nas grandes cidades.

Na versão intermediária, a Max Drive, o motor sobe para 1.6 turbo, com 187 cavalos e 28 kgfm de torque, e a transmissão é automatizada com dupla embreagem e sete marchas. Para quem busca um pouco mais de desempenho, definitivamente vale considerar essa opção.

Já a versão topo de linha, a Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive, combina um motor 1.5 turbo flex com um sistema híbrido leve de 48V. No papel, esse conjunto oferece 160 cavalos e impressionantes 25,5 kgfm de torque.

Espaço e Conforto

Um dos pontos positivos do Tiggo 7 é o espaço interno. Ele oferece um porta-malas de 525 litros, o que é generoso se você comparar com concorrentes diretos como o Compass e o Corolla Cross. Além disso, o entre-eixos de 2,67 metros garante conforto extra para quem está no banco de trás. Afinal, quem já fez uma viagem longa sabe o quanto um espaço adequado faz a diferença.

Itens de Série

E tem mais! O Tiggo 7 vem bem equipado. O painel digital de 12,3 polegadas e a central multimídia de 10,25" com Android Auto e Apple CarPlay são destaques, além da conexão Bluetooth e o freio de estacionamento eletrônico. As rodas de liga leve aro 18 completam o visual, trazendo uma proposta de modernidade que combina conforto e praticidade.

Se você está em busca de um SUV intermediário que não deixa a desejar em espaço, conforto e preço, o Tiggo 7 merece uma conferida!