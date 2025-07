Chevrolet lança sedã 0 km que faz quase 18 km/l

O Chevrolet Onix 2026, um dos carros mais populares do Brasil, chega ao mercado com várias atualizações que buscam reacender o interesse dos consumidores e se destacar em um segmento que se torna cada vez mais competitivo. Com um design moderno, recursos de conectividade aprimorados e melhorias significativas, o Onix e o Onix Plus se tornam opções atraentes para quem busca um carro para a cidade, mantendo conforto e segurança.

Principais Mudanças no Design do Onix 2026

O novo Onix apresenta um visual atualizado, inspirado em modelos da Chevrolet disponíveis em outros países. Na parte da frente, ele agora conta com faróis de LED, que substituem as lâmpadas halógenas, oferecendo melhor visibilidade e um aspecto mais sofisticado. O para-choque, que também foi redesenhado, melhora a estética do carro e aumenta o ângulo de ataque em 25%, facilitando a condução em ruas com buracos e lombadas, bastante comuns nas cidades brasileiras. A grade frontal, com novas barras horizontais, reforça a identidade visual da marca.

Na traseira, o Onix Plus conta com lanternas translúcidas, que trazem um toque de elegância ao modelo. As laterais mantêm elementos tradicionais, como as setas nos para-lamas, mas agora possuem rodas de liga leve com novos designs, variando entre acabamentos cromados ou escurecidos, dependendo da versão. Essas inovações modernizam o carro, enquanto preservam sua essência.

Interior que Valoriza Conectividade e Conforto

O interior do Onix 2026 foi projetado para oferecer uma experiência de condução mais moderna e confortável. O painel de instrumentos digital de 8 polegadas exibe informações de forma clara, enquanto a nova central multimídia de 11 polegadas, que é integrada ao painel e remete ao modelo Chevrolet Spin, oferece conectividade avançada. Ela suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio e tem Wi-Fi nativo para até sete aparelhos, facilitando o uso de aplicativos durante a viagem.

Entre outras melhorias, todos os modelos agora têm chave presencial de série, um sistema de ar-condicionado mais eficiente e acabamentos de qualidade superior. Esses recursos, antes limitados às versões mais caras, agora tornam-se mais acessíveis para o consumidor.

Conjunto Mecânico e Eficiência

Em termos de mecânica, o Onix 2026 mantém os motores já conhecidos, mas com ajustes para atender às novas normas de emissões. O modelo conta com um motor 1.0 aspirado flex, que oferece 82 cv e 10,6 kgfm de torque, ideal para quem procura economia de combustível. Já o motor 1.0 turbo flex proporciona 121 cv e 16,8 kgfm de torque, garantindo um desempenho eficiente com opções de câmbio manual ou automático de seis marchas. A novidade na linha é a injeção direta de combustível no motor turbo, que melhora a eficiência sem alterar a potência. Além disso, uma nova correia com composição química aprimorada promete maior durabilidade e menos necessidade de manutenção.

O consumo do Onix também é um ponto forte, com a capacidade de alcançar até 17,7 km/l em rodovias com gasolina, superando concorrentes diretos. Essa economia faz do modelo uma opção interessante para o uso diário.

Custo-Benefício do Onix 2026

Os preços do Onix 2026 foram estabelecidos de forma a refletir sua proposta de inovação e estilo. A linha tem início em R$ 102.990 para a versão 1.0 LT manual e chega até R$ 136.490 para a versão Onix Plus Premier Turbo. A tabela de preços é a seguinte:

Onix 1.0 LT : R$ 102.990 (motor 1.0 aspirado flex, câmbio manual)

: R$ 102.990 (motor 1.0 aspirado flex, câmbio manual) Onix Turbo LT : R$ 107.290 (motor 1.0 turbo flex, câmbio manual)

: R$ 107.290 (motor 1.0 turbo flex, câmbio manual) Onix Turbo LT Automático : R$ 118.290 (motor 1.0 turbo flex, câmbio automático)

: R$ 118.290 (motor 1.0 turbo flex, câmbio automático) Onix Plus 1.0 LT : R$ 106.790 (motor 1.0 aspirado flex, câmbio manual)

: R$ 106.790 (motor 1.0 aspirado flex, câmbio manual) Onix Plus Premier Turbo : R$ 136.490 (motor 1.0 turbo flex, câmbio automático)

: R$ 136.490 (motor 1.0 turbo flex, câmbio automático) Onix RS Turbo: R$ 130.190 (motor 1.0 turbo flex, câmbio automático)

Em comparação com concorrentes como o Volkswagen Polo e o Fiat Argo, o Onix oferece um pacote competitivo, incluindo itens como seis airbags, controle de estabilidade e Wi-Fi nativo em várias versões. Além disso, a manutenção acessível e o bom valor de revenda são pontos que atraem os consumidores brasileiros.

Por que Escolher o Chevrolet Onix 2026?

O Chevrolet Onix 2026 chega ao mercado em um momento decisivo, enfrentando concorrência acirrada. Com suas melhorias em design, tecnologia e segurança, como faróis de LED e um painel digital moderno, ele se posiciona como uma opção prática e eficiente. A inclusão de recursos antes restritos apenas a modelos mais caros, como a chave presencial e Wi-Fi a bordo, torna a tecnologia mais acessível.

Com cerca de 3 milhões de unidades já produzidas no Brasil, o Onix e o Onix Plus possuem uma base sólida de consumidores. As atualizações de 2026 trabalham para manter a relevância do modelo, proporcionando um equilíbrio entre inovação e tradição. Seja para enfrentar o trânsito das cidades ou para viagens mais curtas, o Onix 2026 oferece praticidade, economia e um design que se destaca.