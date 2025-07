BYD se responsabiliza por prejuízos em estacionamento inteligente

A BYD, conhecida por sua inovação, acaba de dar um passo audacioso ao assumir total responsabilidade por qualquer acidente que ocorrer por conta da função de estacionamento inteligente em seus veículos na China. Essa iniciativa se aplica aos modelos equipados com o sistema de condução autônoma God’s Eye e mostra que a marca está decidida a liderar no mercado de veículos inteligentes.

Agora, se você estiver usando o estacionamento automático e algo não sair como planejado, o motorista não precisará acionar o seguro. É simples: é só entrar em contato com o suporte da montadora. Segundo a BYD, essa cobertura não afetará o valor do seguro no ano seguinte. Essa mudança vem à tona em um momento em que as regras na China estão se tornando mais rigorosas, especialmente em relação à condução com um pedal só.

A Pioneira na Responsabilidade

Com essa decisão, a BYD se torna a primeira montadora chinesa a assumir totalmente os riscos relacionados ao uso de sistemas inteligentes. Ela demonstra confiança em sua tecnologia, que está no nível 4 de autonomia (L4). Isso significa que o carro pode dirigir sozinho em certas situações, sem a necessidade de intervenção humana.

Esse movimento coloca a BYD em uma posição privilegiada em relação a seus concorrentes. A empresa já tem mais de 1 milhão de veículos circulando com o sistema God’s Eye. Isso é resultado de um banco de dados robusto e uma enorme equipe de engenheiros especializados em direção autônoma.

Segurança em Primeiro Lugar

A tecnologia L4 segue rigorosos padrões internacionais, transferindo a responsabilidade de eventuais falhas para o fabricante, desde que o sistema opere dentro das condições adequadas. No momento, a BYD está focada em garantir a segurança no estacionamento inteligente, afirmando que já superaram a fase experimental desse recurso.

Recentemente, o anúncio foi feito através da plataforma Weibo, sublinhando o compromisso da BYD com a segurança e a inovação. A empresa também revelou que está lançando a maior atualização OTA (over-the-air) da história do sistema God’s Eye, trazendo melhorias nas funções de estacionamento, direção e segurança.

Comparando com a Concorrência

Além da BYD, a Xpeng também apresenta um tipo de cobertura para seus clientes, mas com algumas diferenças. Em abril, a Xpeng lançou um serviço pago de RMB 239 (cerca de US$ 33), que cobre acidentes com o uso do NGP (Navigation Guided Pilot), oferecendo indenizações de até RMB 1 milhão.

A diferença crucial é que, enquanto a cobertura da Xpeng é paga, a BYD oferece essa proteção sem custos adicionais. O NGP da Xpeng abrange diversos cenários de direção, mas não atende ao nível L4 como a tecnologia da BYD.

O movimento da BYD mostra o quão acirrada está a competição entre as montadoras chinesas que desenvolvem veículos inteligentes. Isso traz um cenário cada vez mais promissor, especialmente em termos de segurança, tecnologia e o que podemos esperar do pós-venda. Com mais de 1 milhão de unidades já entregues com direção autônoma, fica claro que estamos vivendo um momento de transformação no mundo automotivo.