Séries médicas atraem espectadores e incentivam empatia pela saúde

As séries médicas têm conquistado o público em todo o mundo, atraindo milhões de espectadores com suas narrativas que misturam drama e emoção. Essas produções abordam de forma impactante o cotidiano de hospitais, cirurgias e a vida dos profissionais da saúde, contribuindo para uma maior empatia e reflexão sobre o papel da medicina na sociedade.

Um levantamento recente mostrou que séries como "Grey’s Anatomy" e "The Good Doctor" estão entre as mais assistidas, especialmente no gênero drama hospitalar. Por exemplo, "Grey’s Anatomy" permanece como uma das 10 séries mais populares nos Estados Unidos, mesmo depois de quase 20 anos no ar.

Uma pesquisa realizada em 2022 pelo Instituto de Psiquiatria da USP, em parceria com o Observatório de Comunicação da Saúde, revelou que 67% dos entrevistados afirmaram ter desenvolvido maior interesse por temas médicos após assistirem a essas séries. O estudo consultou 1.200 pessoas de diversas regiões do Brasil por meio de entrevistas online.

Algumas séries medicas se destacam por suas abordagens únicas sobre a prática da medicina, desde o frenesi das emergências até os cuidados primários:

Anatomia de Grey (EUA)

Esta série icônica acompanha a médica Meredith Gray em sua trajetória no Hospital Gray Sloan Memorial. Além de ação e drama, a produção aborda questões profundas como racismo, luto e dependência química, sempre com um olhar humano.

Câmara MD (EUA)

Com humor ácido, o Dr. Gregory House, personagem central da série, investiga casos médicos inusitados. A série discute temas como ética e a linha tênue entre arrogância e genialidade no campo médico, no formato de um mistério clínico a cada episódio.

Nova Amsterdã (EUA)

Inspirada no hospital Bellevue, a produção foca no médico Max Goodwin e sua batalha para melhorar um grande hospital público. A série aborda a humanização do atendimento e as políticas de saúde pública, trazendo à tona debates relevantes sobre gestão de saúde.

Scrubs (EUA)

Conhecida por sua abordagem equilibrada e reflexiva, "Scrubs" segue a vida de médicos em treinamento. A série é considerada uma das mais realistas em relação à rotina hospitalar, com sua representação fiel dos desafios enfrentados pelos profissionais da saúde.

Sob Pressão (Brasil)

Ambientada em um hospital público no Rio de Janeiro, a série retrata de forma realista o caos e a urgência no sistema de saúde do Brasil. Os dilemas enfrentados pelos médicos devido à falta de recursos tornam "Sob Pressão" uma das produções mais aclamadas pela crítica.

Unidade Básica (Brasil)

Menos conhecida, mas igualmente importante, essa série mostra o cotidiano de uma Unidade Básica de Saúde em São Paulo. Com foco na medicina primária, retrata como os profissionais podem impactar positivamente a vida de comunidades, recebendo elogios pelo retrato ético da prática médica.

Assistir a essas séries não apenas entretém, mas também proporciona importantes lições sobre saúde e humanização. Elas mostram que cada decisão médica implica em histórias de dor, cuidado e superação, ajudando a criar uma maior consciência sobre a importância do setor da saúde.