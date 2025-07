Audi RS6 Avant 2026 é revelado com motorização plug-in poderosa

É sempre um momento de expectativa quando uma nova geração do Audi A6 aparece no mercado, especialmente para os apaixonados pela sua versão perua, a Avant. E quando falamos do modelo mais nervoso, o RS6, a ansiedade sobe ainda mais. A boa notícia é que a Audi está com novidades na manga para manter essa perua viva, principalmente em tempos de transição energética.

Recentemente, o canal Ncars no YouTube vazou imagens de um protótipo do novo RS6 Avant rodando pela Espanha. E não é qualquer protótipo, viu? Esse parece estar em sua forma final de produção. O barulho do carro, quando foi flagrado, chamou bastante atenção. Sabe aquele som característico dos modelos da Audi? Pois é, o RS6 parecia bem silencioso, levantando a especulação: será que ele perdeu dois cilindros do atual motor V8 biturbo? Ou será que ele estava apenas circulando em baixa velocidade?

E como quem vê, vê tudo, o vídeo mostra o RS6 Avant ao lado de outros protótipos que estão em camuflagem. Um deles parece ser um Q5 ou Q7. Mas o mais interessante é ver esse novo modelo em ação, inclusive em modo totalmente elétrico. As pistas estão abertas para as possibilidades!

Agora, falando de rumores, as especulações giram em torno da troca do famoso V8 biturbo por um V6 PHEV (híbrido plug-in). Outras fontes, no entanto, garantem que o V8 vai continuar, mas com uma ajudinha do sistema híbrido. O importante aqui é que a potência do novo RS6 promete ser ainda maior, com números que podem ultrapassar os 621 cavalos do modelo atual, chegando, segundo a Autocar, até 730 cv. Para quem curte uma aceleração forte, é como música para os ouvidos!

Esse novo RS6 foi planejado na plataforma elétrica premium PPE do Grupo Volkswagen. E adivinha? Ele deverá ser lançado junto com uma versão E-Tron totalmente elétrica, o que deixa nosso coração de entusiastas acelerado com a possibilidade de uma performance ainda mais insana.

Ainda tem muita coisa a ser descoberta sobre esse sucessor do RS6 Avant antes de ele chegar às ruas, previstas para o ano que vem. Mas já é possível sentir a adrenalina ao pensar em uma perua tão bruta e cheia de potência voltando à cena. Os testes estão aí, e a expectativa só aumenta entre os fãs dessa fórmula que continua viva para a alegria de todos nós.