Alunos de PG e região participam do ‘Ganhando o Mundo’ na semana que vem

Estudantes de Ponta Grossa e Ipiranga Vão Intercambiar na Austrália

A partir desta segunda-feira, 99 alunos da rede estadual de ensino do Paraná terão a chance de viver uma experiência única de intercâmbio por cinco meses na Austrália. Esse programa, denominado Ganhando o Mundo, busca proporcionar aos jovens a oportunidade de conhecer novas culturas, melhorar a fluência em inglês e enriquecer suas trajetórias pessoais e acadêmicas.

Entre os selecionados estão Rafael Cardoso Golçalves, do Colégio Estadual Cívico Militar José Elias da Rocha, em Ponta Grossa, e Lídia Ester Denck Pontarollo, do Colégio Estadual do Campo Luiz de Jesus Correia, em Ipiranga. Ambos embarcarão para a Austrália no próximo dia 14 de julho, onde viverão com famílias anfitriãs e estudarão em escolas públicas.

O coordenador do programa, Marlon de Campos Mateus, ressaltou que o Ganhando o Mundo se baseia em três pilares fundamentais: experiência acadêmica, cultural e linguística. Desde seu lançamento em 2022, o programa já está na segunda fase da edição de 2025 e tem mostrado resultados significativos na formação dos alunos. Mateus observou que os participantes se tornam mais autônomos e desenvolvem habilidades de liderança, além de se tornarem mais cientes do impacto que podem ter em suas comunidades.

Na atual edição do programa, um total de 1.300 alunos está previsto para participar. Após os embarques desta segunda-feira, já são 889 estudantes que seguiram para países de língua inglesa, como Canadá e Nova Zelândia. Outros 411 ainda estão aguardando sua vez. Em julho, mais 86 estudantes irão para a Austrália; 150 para o Reino Unido em agosto; e 75 têm como destino a Irlanda em setembro. Além disso, 100 alunos de escolas agrícolas dos Estados Unidos também participarão do Ganhando o Mundo.

Para a edição de 2026, a seleção de novos alunos já está em andamento. Recentemente, 589 estudantes foram convocados e agora precisam regularizar a documentação para confirmar sua participação. Esses alunos foram os melhores colocados entre os candidatos de 389 municípios paranaenses. Ao todo, 2.000 estudantes estão previstos para intercambiar em países como Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido.

O Ganhando o Mundo é o maior programa de intercâmbio estudantil do país voltado para a educação pública estadual. Desde sua criação, mais de 2.500 alunos, professores e diretores se beneficiaram da iniciativa, que já investiu mais de R$ 500 milhões em passagens, auxílios e suporte para os participantes.