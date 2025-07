VW Polo se destaca em vendas diretas em junho com 70% fora do varejo

As vendas diretas de automóveis no Brasil estão bombando! Em junho, esse segmento foi responsável por 54% dos 202.164 carros e comerciais leves emplacados, segundo a Fenabrave. E adivinha quem está dominando esse mercado? A Fiat, que se manteve na liderança por 23 meses consecutivos, alcançando uma fatia de 26,16%. A Volkswagen veio logo atrás, com 21,71%, seguida da Chevrolet com 11,80%, Renault com 7,32% e Hyundai com 6,56%.

Se a gente olhar para os carros mais vendidos, o VW Polo continua no topo, com 8.369 unidades, seguido pelos Fiat Mobi e Argo, que venderam 6.196 e 5.414 unidades, respectivamente. E não podemos esquecer do VW T-Cross, que tem quase 60% das suas vendas fora do varejo, liderando entre os SUVs e crossovers. Outro destaque é o VW Virtus, que conquistou a preferência entre os sedãs com 2.908 unidades vendidas.

Vendas de Automóveis

A briga pelos primeiros lugares é acirrada. O VW Polo segue firme na liderança, enquanto o Fiat Mobi e o Argo demonstram que a Fiat continua forte no mercado popular. Veja como ficou o top 5 das vendas no mês:

VW Polo – 8.369 vendas, 72,82% no varejo Fiat Mobi – 6.196 vendas, 97,62% no varejo Fiat Argo – 5.414 vendas, 74,83% no varejo VW T-Cross – 5.026 vendas, 58,25% no varejo Renault Kwid – 5.006 vendas, 94,01% no varejo

Quem dirige bastante em estrada, sabe como a escolha do veículo faz toda a diferença, não é? O T-Cross, por exemplo, é um ótimo carro para quem busca conforto e espaço.

SUVs em Alta

Na categoria dos SUVs, o Jeep Compass continua se destacando, liderando o segmento com 2.845 vendas, superando o Toyota Corolla Cross, que vendeu 2.653 unidades. O VW Tera apareceu na lista dos mais vendidos, ficando à frente do VW Nivus. Se você busca um SUV, essa concorrência acirrada mostra que as opções são diversificadas!

Comerciais Leves

Falando de comerciais leves, a Fiat Strada se mantém como a rainha, com 8.017 emplacamentos, muito à frente da VW Saveiro, que vendeu 4.625 unidades. A Toyota Hilux completou o pódio com 2.747 unidades. Muitos motoristas que usam a Strada no dia a dia sabem que ela é ideal para quem precisa de um carro forte e resistente para o trabalho.

Vendas Diretas x Varejo

Aqui vale um ponto importante: muitos carros, como o Fiat Mobi e o Renault Kwid, têm uma grande parte das vendas na modalidade de varejo. Isso mostra que os consumidores valorizam não apenas os preços, mas também a experiência de compra. E isso pode influenciar seu próximo veículo!

Com tantas opções e modelos em alta, a escolha do carro certo acaba sendo uma mistura de preço, conforto e necessidade. E você, já tem em mente qual é o seu próximo companheiro de estrada?