Leapmotor investe em elétricos com SUV C11 e sedã B01

A Leapmotor, montadora chinesa especializada em carros elétricos, está prestes a apresentar duas novidades que vão dar o que falar! No dia 10 de julho, a nova versão do SUV C11 entra em cena, e logo em seguida, no final do mês, chega o sedã elétrico B01, que promete surpreender.

Os dois modelos já estão em pré-venda. Para ter uma ideia de preços, o C11 parte de 158.800 yuans (cerca de R$ 22.130), enquanto o B01 começa a 105.800 yuans, um valor bem competitivo, especialmente se compararmos com o concorrente Mona M03 da Xpeng. E não podemos esquecer do Xpeng P7 2026 que chega poderoso, com design futurista e até 586 cv de potência.

O Sedã B01

O B01, que foi apresentado no Salão do Automóvel de Xangai em abril, é o segundo modelo da linha “B” da Leapmotor, seguindo o SUV B10. Ele é espaçoso, com 4,77 m de comprimento e 2,73 m de entre-eixos, e entrega uma autonomia de 550 a 650 km! E quem não gosta de acelerar? Ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 6,4 segundos.

C11: O SUV Familiar

O SUV C11, que começou sua pré-venda no dia 3 de julho, pode até ter mantido uma aparência familiar, mas teve algumas melhorias bem legais nas especificações. Ele está disponível nas versões 100% elétrica (BEV) e híbrida com extensor de autonomia (EREV). Para quem gosta de viajar sem se preocupar com recarga, a versão BEV tem uma plataforma de 800V e consegue uma autonomia de até 640 km, de acordo com os padrões chineses.

Medindo 4,78 metros de comprimento e com um entre-eixos de 2,93 metros, o C11 também já foi um sucesso, com mais de 250 mil unidades entregues desde seu lançamento em setembro de 2021. É uma quantidade impressionante que mostra a aceitação do público.

Novidades em 2025

A Leapmotor não está parada e já tem grandes planos para o futuro! Em 2025, além do C11 e B01, a marca já apresentou o B10 e atualizações do C10 e C16. Isso mostra que a montadora está se esforçando para oferecer opções diversificadas para os amantes de carros elétricos.

Atualmente, o portfólio da Leapmotor inclui os modelos T03, B10, C01, C10, C11 e C16. E uma curiosidade: enquanto o T03 e o B10 são totalmente elétricos, os outros têm versões híbridas disponíveis.

E falando em vendas, em junho, a Leapmotor alcançou a marca de 48.006 veículos entregues, estabelecendo um recorde de vendas pelo segundo mês consecutivo. Um verdadeiro show de força no mercado!

Com tudo isso, fica claro que a Leapmotor está investindo forte e vindo com tudo para conquistar o coração dos motoristas, especialmente dos apaixonados por carros elétricos. Vamos ficar de olho nas próximas novidades!