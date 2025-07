6 produtos de marca própria que superam os famosos

No mercado de supermercados, circula uma ideia popular entre os consumidores: muitos produtos de marca própria, que são aqueles com o nome do supermercado na embalagem, podem ser produzidos pelas mesmas grandes marcas conhecidas. Por isso, supõe-se que, ao escolher um produto de marca própria, o consumidor estaria levando para casa um item de qualidade semelhante, mas pagando um preço mais baixo. Essa possibilidade de economizar despertam a curiosidade de muitos.

Entretanto, a realidade por trás das marcas próprias é mais complexa. Elas podem sim ser fabricadas por indústrias que também produzem para grandes marcas, mas isso não quer dizer que o produto será o mesmo. As fábricas produzem esses itens de acordo com as especificações e receitas determinadas pelo supermercado. Isso significa que, para oferecer um preço mais acessível, as marcas próprias costumam utilizar ingredientes diferentes ou ajustam as proporções. Por exemplo, um suco de marca própria pode ter menos polpa de fruta ou um tipo de gordura mais barato. Apesar do produto de marca própria ter qualidade, ele dificilmente será idêntico ao de uma marca premium.

Mas por que as marcas próprias são geralmente mais baratas? A resposta está na estrutura de custos. Marcas conhecidas investem grandes quantias em publicidade, como comerciais, anúncios online e embalagens sofisticadas. Esses custos são incluídos no preço final do produto. Já as marcas próprias não gastam com marketing, pois o próprio supermercado garante a divulgação. Assim, com custos reduzidos e compra em grande escala, a rede pode oferecer produtos de boa qualidade por preços muito mais baixos.

Para identificar a qualidade de um produto de marca própria, é essencial prestar atenção nos rótulos. A lista de ingredientes é fundamental e revela muito sobre o que está sendo comprado. Aqui estão algumas dicas:

A Regra do Primeiro Ingrediente: Os ingredientes são listados em ordem decrescente de quantidade. O primeiro item representa o que há em maior quantidade no produto. Compare a lista entre a marca própria e a premium. Por exemplo, em um suco, verifique se o primeiro ingrediente é "água" ou "polpa de fruta". Menos é Mais: Uma lista de ingredientes mais curta e com nomes reconhecíveis, como leite e açúcar, geralmente indica um produto menos processado do que uma com muitos aditivos químicos.

Para quem deseja começar a experimentar produtos de marca própria, algumas categorias têm uma alta chance de satisfazer e oferecem baixa inconfiabilidade, como:

Commodities e Ingredientes Básicos: Produtos como arroz, feijão e açúcar costumam ter qualidade semelhante à das marcas conhecidas.

Produtos de Limpeza: Itens como água sanitária e desinfetantes têm funcionalidade parecida por um preço inferior.

Congelados Simples: Batatas fritas e legumes congelados costumam ser bons investimentos.

Enlatados: Milho e ervilhas, por exemplo, geralmente mantêm uma qualidade aceitável.

Contudo, existem produtos em que optar pela marca premium ainda é a melhor escolha. Isso se aplica a itens que possuem receitas únicas ou sabores muito característicos, como um refrigerante específico ou um molho de tomate especial. Nesses casos, a experiência de sabor pode justificar o preço mais elevado.

Para montar um carrinho de supermercado que combine economia e qualidade, recomenda-se uma abordagem estratégica. Ao invés de fazer mudanças radicais, é melhor realizar pequenas substituições de forma consciente que, somadas, podem resultar em uma economia significativa.

Aqui estão algumas sugestões para facilitar essa transição:

Comece pelos básicos: Na próxima compra, experimente trocar apenas um ou dois produtos básicos pela marca própria. Leia e compare: Ao escolher um novo produto, coloque lado a lado a embalagem da marca conhecida e da marca própria, verificando as listas de ingredientes e as informações nutricionais. Teste cego em casa: Sirva os produtos sem informar qual é qual e observe se a diferença é percebida pela família, muitas vezes a mudança é sutil. Mantenha seus favoritos: Identifique quais produtos da marca premium são insubstituíveis e continue comprando-os, enquanto experimenta a marca própria nos demais itens.

Com essa abordagem, o consumidor pode se beneficiar das vantagens das marcas próprias, enquanto mantém a qualidade e o sabor que já aprecia.