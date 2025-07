Trilha sonora de Êta Mundo Melhor mistura clássicos e internacionais

A novela Êta Mundo Melhor! está se destacando não apenas por sua audiência, mas também pela trilha sonora cuidadosamente selecionada, que transporta o público para o final dos anos 1940 e início dos anos 1950. A produção, que estreou há algum tempo e está programada para seguir até 27 de fevereiro de 2026, já se tornou uma das mais longas da TV, com um total planejado de 208 capítulos.

A abertura da trama é marcada pela música "O Sanfoneiro Só Tocava Isso", regravada pela cantora Lauana Prado. A escolha dessa canção estabelece um tom nostálgico, refletindo a essência da novela, que faz um convite a uma reflexão sobre sentimentos e valores de épocas passadas de forma moderna.

A trilha sonora da novela não se limita à música brasileira. Ela inclui clássicos internacionais, como Frank Sinatra e Ella Fitzgerald. A presença de Sinatra na canção "Nothing But the Best" e as faixas de Fitzgerald ajudam a criar um ambiente sofisticado, trazendo uma riqueza que complementa a narrativa.

Destaques da trilha sonora

Entre as canções que fazem parte da trama, destacam-se algumas que embalam as emoções dos capítulos:

Canções brasileiras:

"Tudo que Acontece de Ruim É Para Melhor" – Paulinho Moska

– Paulinho Moska "Meu Vício é Você" – Nelson Gonçalves

– Nelson Gonçalves "Tudo o Que Você Podia Ser" – Milton Nascimento

– Milton Nascimento "É o Amor" – Zezé Di Camargo & Luciano

– Zezé Di Camargo & Luciano "Meu Policarpo" – Sérgio Reis

– Sérgio Reis "Saudade da Minha Terra" – Chitãozinho & Xororó

– Chitãozinho & Xororó "As Andorinhas" – Ana Castela e Trio Parada Dura

– Ana Castela e Trio Parada Dura "Um Nós por Dois Eus" – Os Nonatos

– Os Nonatos "Beijinho Doce" – As Galvão

– As Galvão "Laço da Saudade" – Peão Carreiro e Praiano

– Peão Carreiro e Praiano "Um Gago Apaixonado" – João Nogueira

– João Nogueira "Que Será" – Dalva de Oliveira

Canções internacionais:

"Bewitched, Bothered and Bewildered" – Ella Fitzgerald

– Ella Fitzgerald "Do I Love You?" – Ella Fitzgerald

– Ella Fitzgerald "Nothing but the Best" – Frank Sinatra

A diversidade das músicas, que incluem raízes sertanejas, samba de raiz, MPB e jazz, contribui para o clima atemporal da novela, criando uma conexão emocional com o público.

Uma das novelas mais longas da TV

Êta Mundo Melhor! não só destaca-se pelos seus capítulos, mas também pela equipe envolvida. O roteiro começou a ser escrito por Walcyr Carrasco, com a colaboração de Mauro Wilson, que escreveu os primeiros 30 episódios e então assumiu como autor principal a partir do capítulo 31. O time também conta com Letícia Mey, Cleissa Regina Martins, Bruno Segadilha e Rodrigo Salomão. A direção artística é de Amora Mautner, com apoio de codiretores como João Paulo Jabur, Mayara Aguiar, Nathalia Ribas e Alexandre Macedo.

Próxima novela já definida

Mesmo com o término de Êta Mundo Melhor! ainda distante, a emissora já planejou sua sucessora. A novela "A Nobreza do Amor" irá estrear em 2 de março de 2026. O projeto é mantido em sigilo, mas espera-se que mantenha o padrão de qualidade do horário. A criação está nas mãos de Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer, com a atriz Camila Pitanga sendo uma das cotadas para o papel principal, prometendo uma trama envolvente com grandes talentos.