China implementa regra que restringe uso de carro com um pedal só

A China está prestes a fazer uma mudança que vai afetar como dirigimos os carros elétricos, especialmente os que usam o modo de condução com um único pedal. A nova norma, chamada GB 21670-2025, entrará em vigor a partir de 2026 e tem como objetivo aumentar a segurança nas frenagens.

Basicamente, a regra proíbe que os carros venham de fábrica com o modo de pedal único ativado como padrão. Esse sistema é super prático, pois permite que o carro desacelere e até pare só soltando o acelerador, sem precisar pisar no freio. É uma mão na roda para quem roda muito no trânsito, né?

Os novos modelos que forem homologados a partir de 1º de janeiro de 2026 já terão que seguir essas novas regras. Os carros que já estão aprovados têm até 1º de janeiro de 2027 para se adequar, e é aí que entra a necessidade de ajustes nesse modo de condução com um pedal só.

Outro ponto bem importante da norma é que todos os novos veículos precisam ter o ABS, ou sistema de antibloqueio de freios. Esse sistema é fundamental, pois evita derrapagens e perda de controle em frenagens mais abruptas. Imagine a situação: você está descendo uma ladeira e precisa parar rapidamente. Ter ABS é um alívio, não é mesmo?

A norma também dá uma sacudida nos sistemas de recuperação de energia. Se o carro desacelerar a uma taxa de mais de 1,3 m/s² por meio desse sistema, as luzes de freio precisam sinalizar, mesmo que você não esteja usando o pedal. Isso serve como aviso para os motoristas que vêm atrás, ajudando a prevenir colisões. Quem já passou por um trânsito intenso sabe como isso pode fazer a diferença.

Até então, o modo de um pedal era visto como uma inovação muito útil para quem dirige na cidade. Além de tornar a experiência de condução mais fácil, aumenta a eficiência dos elétricos, já que recupera energia durante a frenagem.

Marcas como Tesla, BMW (com o i3), Mercedes-Benz (da linha EQ), Nio (ES6) e Xpeng já ofereciam esse recurso, seja como padrão ou como uma opção adicional.

Contudo, especialistas alertaram sobre alguns riscos. O uso contínuo desse sistema pode deixar os motoristas com reações mais lentas em situações críticas, já que muitos acabam se acostumando a não usar o pedal do freio. A própria Tesla percebeu isso e, em 2023, resolveu não oferecer mais o modo de pedal único como padrão, deixando que os motoristas escolhessem se queriam usar a função ou não. E falando nesse movimento de inovação, a Xpeng também começou a entregar o SUV G7, trazendo novidades para o mercado.

Essas mudanças certamente vão impactar o futuro dos elétricos e a forma como nos conectamos com nossos veículos.