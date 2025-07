Chevrolet Onix e Onix Plus 2026: mudanças e preços atualizados

A Chevrolet apresentou suas novidades para a linha 2026 dos Onix e Onix Plus, e as mudanças são bem legais, principalmente para quem já conhecia os modelos desde seu lançamento em 2019. Agora, a frente ganhou um novo para-choque e uma grade repaginada, além de faróis com iluminação em LED em algumas versões — bem mais atraente, não é?

Uma das melhores melhorias é no ângulo de ataque do para-choque, que aumentou 25%, passando a 17°. Isso significa que você pode encarar valetas e lombadas sem medo de raspar a frente do carro, um problema bem comum que muitos donos da geração anterior enfrentaram.

Interior Moderno e Funcional

Embora as traseiras continuem na mesma linha, as lanternas agora têm um novo desenho interno que deixa o visual mais moderno. Por dentro, os Onix e Onix Plus ganharam um painel digital de 8 polegadas e uma central multimídia de 11″, que aceita Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso é super prático para quem vive conectado!

Outro ponto legal é a manopla do câmbio, que foi repaginada. E a lista de equipamentos não decepciona: agora vem com chave presencial, ar-condicionado melhorado, ajuste de altura do banco do motorista, espelhos elétricos e volante ajustável em altura e profundidade. Tudo isso ajuda a tornar a experiência ao volante mais agradável.

Performance Sempre em Alta

Sob o capô, as opções de motores ficaram e são um 1.0 flex aspirado e um 1.0 turbo, ambos de três cilindros. O motor aspirado mantém seus 82 cv e 10,6 kgfm com câmbio manual de seis marchas. Já o turbo, que agora conta com injeção direta, teve uma pequena redução de potência para 115 cv, mas o torque subiu para 19 kgfm — ótimo para quem dirige em cidades com muito trânsito, já que a potência chega mais cedo.

A suspensão também recebeu uma nova calibração que promete mais conforto em pisos irregulares, mas sem abrir mão do bom desempenho nas curvas. Uma crítica comum sobre a correia dentada foi atendida, já que agora foi feita com material mais resistente. Outras novidades incluem cinco anos de garantia para os novos modelos, desde que os clientes aceitem os termos do OnStar — é uma tranquilidade a mais para quem compra.

Espaço e Preços

Os porta-malas mantêm suas capacidades clássicas: 275 litros no Onix hatch e 469 litros no Onix Plus sedã. Embora a estrutura interna e o design do painel permaneçam os mesmos, a Chevrolet promete uma robustez conhecida, agora com mais conforto e tecnologia.

Os preços da linha 2026 também foram divulgados. O Onix hatch começa em R$ 102.990 na versão 1.0 MT e pode chegar até R$ 130.190 na versão RS com motor turbo. O Onix Plus lança a partir de R$ 106.990 e vai até R$ 136.490 na versão Premier. Uma boa notícia é que a tabela de preços se manteve estável, mesmo com todas essas melhorias.

A Chevrolet parece estar mirando em um momento importante para recuperar seu espaço no mercado, especialmente com a concorrência forte de modelos como Fiat Argo e Volkswagen Polo. Com mais conforto, desempenho e conectividade, os novos Onix e Onix Plus 2026 estão prontos para dar uma boa briga nas ruas!