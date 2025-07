Ibovespa encerra em baixa após receio de tarifas de Trump

Na terça-feira, 8 de outubro, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa brasileira, encerrou com uma leve queda de 0,13%, atingindo 139.302,85 pontos. O volume financeiro registrado na sessão foi de R$ 18,5 bilhões, o que está abaixo da média habitual para este tipo de negociação.

Essa leve baixa no índice é atribuída às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele anunciou a intenção de impor uma tarifa de 50% sobre as importações de cobre. Além disso, Trump indicou que em breve fará novos anúncios sobre sobretaxas que podem afetar medicamentos, chips e outros produtos. Essa movimentação gera preocupações sobre as relações comerciais e o impacto nas economias, especialmente em relação aos países do Brics, grupo que inclui o Brasil. O presidente americano informou que pode implementar novas medidas contra esses países nas próximas semanas, incluindo notificações formais à União Europeia.

No acumulado da semana, o Ibovespa registrou uma queda de 1,39%. Contudo, no mês, ainda apresenta uma leve alta de 0,32%. Ao longo do ano, o índice mostra um avanço significativo de 15,81%.

Destaques do Ibovespa

Apesar do desempenho negativo geral, algumas ações apresentaram resultados positivos. As ações ordinárias da Petrobras subiram 2,52%, enquanto as preferenciais tiveram um avanço de 1,43%. Esses resultados ajudaram a amenizar as perdas do índice. A mineradora Vale, que possui grande peso no Ibovespa, também teve uma leve alta de 0,35%.

Entre as fortes altas do dia, as ações da Minerva aumentaram 8,22%, seguidas pela Brava, com 3,22%, e Prio, que subiu 3,16%. Por outro lado, as ações da WEG caíram 4,06%, Azzas tiveram uma queda de 3,92%, e RD Brasil registrou uma baixa de 3,79%.

Esse ambiente de incertezas no mercado e as oscilações nas ações refletem a tensão do cenário econômico global, que afeta diretamente as negociações na Bolsa brasileira.