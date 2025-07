BYD Song Pro 2026 ganha ADAS avançado e opção de cor preta

Um dos SUVs plug-in com preço mais acessível por aqui, o BYD Song Pro, está de volta para a linha 2026 trazendo algumas novidades que vão agradar os apaixonados por carros. Ele continua disponível nas versões GL e GS, derrubando alguns boatos que surgiram nas últimas semanas.

Esse modelo se posiciona entre o sedã King e o Song Plus, destacando-se pelo sistema híbrido plug-in, ideal para quem procura competir com concorrentes bem conhecidos, como o Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e VW Taos.

Redução de Preços

Na linha 2026, a versão mais equipada, a GS, teve uma leve redução de preço. Agora, a versão de entrada custa R$ 189.990, e a topo de linha passou de R$ 204.800 para R$ 199.990. É uma boa notícia para quem quer um híbrido mais completo.

A mudança mais significativa na versão GS é a inclusão do pacote ADAS nível 2, que traz um piloto automático adaptativo super prático. Já pensou em pegar aquela estrada e deixar o carro fazer a maior parte do trabalho? Além disso, tem assistente de permanência em faixa e até alerta de colisão — tudo para deixar sua viagem mais segura.

Novidades na Estética

Na parte externa, uma novidade interessante é a adição de uma nova cor: preto. Antes, o SUV estava disponível apenas em tons de branco, cinza e azul, então para quem queria um visual mais sóbrio, essa é uma ótima pedida.

As dimensões permanecem as mesmas que desde seu lançamento no Brasil, em julho de 2024: 4.738 mm de comprimento, 1.860 mm de largura, e 1.710 mm de altura. Seu porta-malas, com 520 litros, é um pouco menor que o do Song Plus, mas ainda assim é espaçoso, ideal para viagens ou aquele rolê com a galera.

Equipamentos de Série

A gente sabe que um bom SUV precisa ter conforto e ferramentas modernas, e o Song Pro não decepciona. Desde a versão GL, você já conta com seis airbags, rodas de 18 polegadas, uma tela multimídia de 12,8” com GPS e espelhamento sem fio, ar-condicionado de duas zonas e sensores de estacionamento.

Uma funcionalidade bem interessante é a V2L (Vehicle to Load), que permite usar o carro como fonte de energia, algo que pode ser bastante útil em viagens longas ou em situações de emergência.

Trem de Força e Potência

O motor do Song Pro mantém a configuração híbrida plug-in DM-i, muito semelhante ao que encontramos no Song Plus e no sedã King. Ele combina um motor 1.5 aspirado que gera 98 cv, além de um motor elétrico que proporciona até 197 cv. No total, dependendo da versão, você tem uma potência combinada de 223 cv no GL e 235 cv no GS.

Um detalhe bacana: quando a produção nacional começar, está previsto que o motor ganhe um sistema flex, o que seria uma mão na roda, já que você poderá abastecer com gasolina ou etanol.

Produção Nacional à Vista

Finalmente, uma novidade que muitos esperavam: a BYD está prestes a iniciar a produção local em Camaçari, na Bahia. Com um investimento de R$ 5,5 bilhões, a fábrica ocupará uma área imensa — suficiente para manter uma verdadeira frota de carros novos.

A produção começará em regime SKD (Semi Knocked-Down), usando kits de montagem para depois evoluir para uma produção completa. Assim, a BYD não só vai facilitar o acesso dos brasileiros a modelos como o Song Pro, mas também promete desenvolver motores híbridos flex, o que pode revolucionar ainda mais a experiência de dirigir um carro elétrico no Brasil.

Acho que não tem como não se empolgar com tudo isso. O futuro parece promissor, especialmente para quem ama estar ao volante!