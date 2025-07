Toyota lança SUV com economia e conforto notáveis

O Toyota Yaris Cross 2025 será lançado no Brasil como um SUV compacto que promete unir eficiência, tecnologia e um design moderno, fazendo frente a modelos populares como Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker, Hyundai Creta, Honda HR-V e Nissan Kicks. Com produção na fábrica de Sorocaba, no estado de São Paulo, o Yaris Cross terá um motor híbrido flex que deve proporcionar um consumo de até 32 km/l, sendo uma alternativa sustentável e econômica para motoristas, especialmente em ambientes urbanos.

Design Atraente

O Yaris Cross se destaca por seu visual robusto e contemporâneo, inspirado no design global da Toyota. Alguns dos seus principais elementos incluem:

Uma grade frontal trapezoidal marcante.

Faróis full LED com um design angular.

Lanternas traseiras com uma assinatura luminosa em formato de "U".

Detalhes em preto brilhante em algumas versões.

Com dimensões de 4,18 metros de comprimento, 1,76 metros de largura e 1,59 metros de altura, o SUV é adequado para o trânsito nas cidades, oferecendo boa manobrabilidade e conforto interno. O porta-malas tem capacidade de 390 litros, um bom espaço para a categoria, e a suspensão foi calibrada para lidar com as ruas brasileiras, proporcionando maior conforto.

Especificações Técnicas

O Yaris Cross 2025 será disponibilizado em versões com motorização a combustão e híbrida flex, adaptadas para o público brasileiro. O modelo de destaque conta com um motor 1.5 do ciclo Atkinson, que combina um motor elétrico, permitindo o uso de etanol ou gasolina. O consumo é impressionante: será de até 32 km/l na versão híbrida e 17,5 km/l na versão a combustão. A versão híbrida ainda poderá operar em modo exclusivamente elétrico em velocidades de até 20 km/h, o que diminui as emissões e os ruídos.

Aqui estão as principais especificações do Yaris Cross:

Motor: 1.5 flex (110 cv) ou 1.5 híbrido flex (sistema combinado de até 130 cv).

1.5 flex (110 cv) ou 1.5 híbrido flex (sistema combinado de até 130 cv). Transmissão: CVT para a versão híbrida, manual ou automática para a versão a combustão.

CVT para a versão híbrida, manual ou automática para a versão a combustão. Tração: Dianteira (4×2) com a opção AWD-i (híbrido em algumas versões).

Dianteira (4×2) com a opção AWD-i (híbrido em algumas versões). Capacidade do porta-malas: 390 litros.

390 litros. Consumo médio: Híbrido até 32 km/l; Combustão até 17,5 km/l.

Híbrido até 32 km/l; Combustão até 17,5 km/l. Altura do solo: 212 mm.

O modelo utiliza uma plataforma mais leve e econômica, chamada DNGA (Daihatsu New Global Architecture), que tem como benefício a redução dos custos de produção e manutenção.

Segurança em Primeira Lugar

A segurança é um aspecto crucial do Yaris Cross, que contará com o pacote Toyota Safety Sense em todas as versões. Este pacote é avaliado em cinco estrelas em testes internacionais e inclui:

Frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e ciclistas.

Controle de cruzeiro adaptativo.

Assistente de manutenção de faixa.

Monitoramento de ponto cego e alerta de tráfego cruzado em versões específicas.

Seis airbags, controle de estabilidade e pontos ISOFIX para crianças.

A versão GR-S ainda vem equipada com câmeras 360° e faróis adaptativos, aumentando a proteção e tornando este SUV uma boa escolha para famílias e motoristas que priorizam segurança.

Desempenho na Cidade e Estrada

Na cidade, o Yaris Cross se beneficia da direção elétrica e das suas dimensões compactas, facilitando manobras e estacionamento. O modo elétrico da versão híbrida também contribui para a economia em áreas com tráfego intenso. Na estrada, o motor híbrido, que pode gerar até 130 cv, proporciona segurança nas ultrapassagens e uma suspensão que absorve bem as irregularidades do solo.

Preços e Versões

O Toyota Yaris Cross 2025 será oferecido em três versões no Brasil, com preços que competem no mercado:

XLS (R$ 135.000): Motor 1.5 flex, multimídia básica e ar-condicionado manual.

Motor 1.5 flex, multimídia básica e ar-condicionado manual. XLE (R$ 150.000): Híbrido flex, multimídia de 10 polegadas, Wi-Fi embutido e ar-condicionado dual-zone.

Híbrido flex, multimídia de 10 polegadas, Wi-Fi embutido e ar-condicionado dual-zone. GR-S (R$ 165.000 a R$ 185.000): Híbrido flex, pacote completo de segurança, acabamento de alta qualidade e teto solar.

As pré-vendas já começaram em algumas concessionárias, com as entregas programadas para outubro de 2025. A produção local de 70% dos componentes deve manter os custos de peças e manutenções acessíveis, estimando cerca de R$ 600 a cada 10.000 km.

Dicas para Maximizar seu Yaris Cross

Para tirar o máximo proveito do Yaris Cross, é recomendável:

Utilizar o sistema híbrido. Aproveitar o modo elétrico em áreas urbanas maximiza a economia de combustível.

Aproveitar o modo elétrico em áreas urbanas maximiza a economia de combustível. Explorar a conectividade. A central multimídia permite atualizações remotas e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

A central multimídia permite atualizações remotas e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Realizar manutenção regularmente. Seguir o plano de revisões da Toyota (a cada 12 meses ou 15.000 km) para manter a garantia de cinco anos.

Conclusão

O Yaris Cross 2025 entra em um mercado de SUVs compactos bastante competitivo, mas se destaca por sua tecnologia híbrida flex, eficiente em termos de combustível. Esse novo modelo enfrenta concorrentes como Volkswagen T-Cross, Honda HR-V e Hyundai Creta, todos importantes no Brasil.

Com preços variando entre R$ 135.000 e R$ 185.000, o Yaris Cross é uma opção atraente, especialmente pela economia de até 30% em combustível e pela produção local, que favorece a manutenção. A Toyota planeja comercializar 30.000 unidades em 2026, focando principalmente em capitais e cidades de médio porte, reafirmando seu compromisso com a eletrificação.