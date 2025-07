Valdeci Oliveira e Sofia Cavedon vão ao 2º turno da eleição do PT no RS

O Partido dos Trabalhadores (PT) realizou neste domingo, dia 6, a etapa estadual de seu Processo de Eleições Diretas (PED) no Rio Grande do Sul. Mais de 26 mil filiados participaram da votação, de acordo com informações do partido.

Após a apuração, foi decidido que o segundo turno da disputa estadual ocorrerá entre Valdeci Oliveira e Sofia Cavedon. A nova rodada de votação está marcada para o dia 27 de julho. Além deles, outros quatro candidatos também concorreram: Júlio Quadros, Marcelo Carlini, Stela Farias e Thiago Braga.

Na capital, Porto Alegre, também será realizado um segundo turno para a presidência do diretório municipal. Helenir Schürer recebeu 40% dos votos, enquanto Rodrigo Dilelio ficou em segundo lugar, com 24%. A participação superou as expectativas da direção local, com mais de 2,6 mil votantes, em comparação com os 1,5 mil do último processo eleitoral.

O sistema de proporcionalidade dos votos, que é uma característica do funcionamento interno do PT, deverá assegurar que a nova direção tenha representantes de diferentes correntes políticas, evitando uma maioria absoluta entre as chapas.

O PED é o mecanismo utilizado pelo PT para renovar suas lideranças em diversas instâncias, abrangendo os níveis municipal, estadual e nacional, com votações realizadas simultaneamente em várias cidades.

Em nível nacional, Edinho Silva foi o candidato mais votado para a presidência do partido. No entanto, o resultado final ainda está pendente de apuração em estados como Minas Gerais, onde a votação foi suspensa em algumas áreas.

O partido declarou que o segundo turno será uma oportunidade para ampliar os debates sobre a direção do PT nos próximos anos, com foco no fortalecimento da participação da militância nas decisões.