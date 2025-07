Novos pagamentos do INSS surpreendem beneficiários

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário oficial de pagamentos para julho de 2025. O cronograma traz datas específicas para aposentados, pensionistas e outros segurados, totalizando mais de 40 milhões de benefícios pagos todo mês. Esse planejamento é organizado de acordo com o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, e divide os pagamentos entre beneficiários que recebem até um salário mínimo (cerca de 28,2 milhões de pessoas) e aqueles que recebem acima desse valor (aproximadamente 12,3 milhões).

Funcionamento do Calendário de Pagamentos em Julho de 2025

Os pagamentos de julho serão feitos em datas escalonadas, com o objetivo de evitar lotações em bancos e lotéricas. Os depósitos vão ocorrer em dias úteis, divididos em duas categorias:

Benefícios de até um salário mínimo (R$ 1.518,00):

Final 1: 25/07/2025

Final 2: 28/07/2025

Final 3: 29/07/2025

Final 4: 30/07/2025

Final 5: 31/07/2025

Final 6: 01/08/2025

Final 7: 04/08/2025

Final 8: 05/08/2025

Final 9: 06/08/2025

Final 0: 07/08/2025

Benefícios acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 01/08/2025

Finais 2 e 7: 04/08/2025

Finais 3 e 8: 05/08/2025

Finais 4 e 9: 06/08/2025

Finais 5 e 0: 07/08/2025

Os valores são depositados diretamente na conta do beneficiário, garantindo segurança e praticidade. Essa estratégia também facilita o fluxo nos bancos, evitando filas longas e desconfortáveis.

Quem Tem Direito ao Pagamento

Os pagamentos em julho de 2025 englobam as seguintes categorias de benefícios, desde que estejam ativos e regularizados:

Aposentadorias : Para aqueles que atenderam aos requisitos de idade ou tempo de contribuição.

: Para aqueles que atenderam aos requisitos de idade ou tempo de contribuição. Pensões por morte : Para dependentes de segurados falecidos.

: Para dependentes de segurados falecidos. Auxílio-doença : Para trabalhadores temporariamente afastados por questões de saúde.

: Para trabalhadores temporariamente afastados por questões de saúde. Auxílio-reclusão : Para familiares de segurados presos em regime fechado.

: Para familiares de segurados presos em regime fechado. Outros benefícios: Inclui salário-maternidade e auxílio-acidente, entre outros, conforme a elegibilidade.

Os valores pagos variam conforme o tipo de benefício e o histórico de contribuições. Beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os depósitos realizados entre 25 de julho e 7 de agosto, enquanto aqueles que recebem valores superiores têm os depósitos entre 1º e 7 de agosto.

Como Consultar o Calendário e Extrato de Pagamento

O INSS disponibiliza algumas opções para que os beneficiários possam consultar o calendário e o extrato de pagamentos:

Site ou aplicativo Meu INSS: Acesse o site meu.inss.gov.br ou baixe o app Meu INSS com CPF e senha GOV.BR.

Na plataforma, selecione “Extrato de Pagamento” para conferir a data, valor e histórico.

É possível baixar o extrato em PDF, se necessário. Central 135: Disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, com atendimento humano ou automatizado.

Tenha em mãos o número do benefício para facilitar o atendimento. Agências bancárias e lotéricas: Consulte o calendário em pontos credenciados da Caixa Econômica Federal e outros bancos parceiros.

Esses canais permitem que os segurados confirmem a data de depósito com facilidade.

Cuidados para Garantir o Recebimento

Para evitar possíveis problemas, os beneficiários devem tomar alguns cuidados:

Verificar o número do benefício : Confira o número final para saber a data de depósito.

: Confira o número final para saber a data de depósito. Manter dados atualizados : Informe mudanças de endereço, conta bancária ou telefone pelo site Meu INSS ou Central 135.

: Informe mudanças de endereço, conta bancária ou telefone pelo site Meu INSS ou Central 135. Realizar a comprovação de vida : É obrigatória anualmente, geralmente no mês de aniversário, para evitar a suspensão do benefício.

: É obrigatória anualmente, geralmente no mês de aniversário, para evitar a suspensão do benefício. Evitar golpes : Desconfie de contatos não oficiais que solicitam dados pessoais.

: Desconfie de contatos não oficiais que solicitam dados pessoais. Utilizar meios digitais: Prefira caixas eletrônicos ou internet banking para acessar os valores.

Mudanças para Beneficiários com Valores Acima do Salário Mínimo

Os segurados que recebem acima de R$ 1.518,00 têm um cronograma específico, com depósitos programados entre 1º e 7 de agosto. O valor do benefício é calculado com base no histórico de contribuições e nas regras da Previdência Social, variando de acordo com o tipo de aposentadoria ou auxílio. Esses beneficiários devem acompanhar o extrato para verificar os valores depositados, pois descontos, como empréstimos consignados, podem afetar o montante final.

Planejamento Financeiro com o INSS em Julho de 2025

O calendário de julho de 2025 evidencia a organização e mantenha a regularidade dos pagamentos. A digitalização dos serviços, como o Meu INSS e a Central 135, facilita o acesso às informações. Para um bom planejamento financeiro, é importante:

Consultar o calendário com antecedência.

Verificar o extrato regularmente.

Atualizar dados cadastrais e cumprir a comprovação de vida.

Priorizar canais digitais para mais segurança e comodidade.

O INSS continua essencial para a segurança financeira de milhões de brasileiros. Com o cronograma bem definido, os beneficiários têm mais confiança para gerenciar seus recursos e podem utilizar os canais oficiais para esclarecer dúvidas e garantir o acesso contínuo aos benefícios.