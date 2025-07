Chevrolet faz sucesso com compacto que lidera vendas no Brasil

O Chevrolet Onix é um dos carros mais populares no Brasil, atraindo motoristas pela sua combinação de preço acessível, economia de combustível e tecnologia moderna. Disponível nas versões hatch e sedã, chamada Onix Plus, o modelo se destaca como uma opção prática tanto para o uso urbano quanto para pequenas viagens. Mas quais são os fatores que fazem o Onix ser tão querido? A seguir, apresentamos características e detalhes do desempenho do carro, além de dicas para aproveitar ao máximo esse modelo da Chevrolet.

Design do Chevrolet Onix

O Onix possui um design moderno e dinâmico, com linhas que equilibram sofisticação e um toque esportivo. Em 2023, a grade frontal foi redesenhada, recebendo detalhes cromados nas versões mais completas, o que confere um aspecto elegante. Os faróis com tecnologia LED, disponíveis na versão LTZ, também ressaltam seu visual. O hatch tem 4,16 metros de comprimento, enquanto o Onix Plus é um pouco maior, medindo 4,47 metros, proporcionando mais espaço para bagagens.

No interior, o carro impressiona com um painel bem acabado e uma central multimídia MyLink de 8 polegadas, que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O modelo hatch conta com um porta-malas de 275 litros, enquanto o sedã oferece um espaço mais generoso, de 469 litros, ideal para famílias ou para quem precisa de mais capacidade para bagagens.

Desempenho do Chevrolet Onix

Equipado com motores eficientes, o Onix é perfeito para o uso diário. A versão mais comum no Brasil conta com um motor 1.0 turbo flex de 116 cv (etanol), que pode ser combinado com uma transmissão manual ou automática de seis velocidades. Para quem busca mais economia, há a opção do motor 1.0 aspirado de 78 cv, que é focada em uso para frotistas. O consumo médio é um dos pontos fortes do modelo, alcançando até 14,3 km/l na estrada.

Especificações do Onix

Característica Detalhes Motor 1.0 turbo flex (116 cv) ou 1.0 aspirado (78 cv) Tração Dianteira (4×2) Capacidade do porta-malas Hatch: 275 litros; Sedã: 469 litros Consumo médio (gasolina) Até 14,3 km/l (estrada) Transmissão Manual ou automática (6 marchas)

A suspensão do Onix é projetada para lidar bem com as imperfeições das ruas brasileiras, proporcionando conforto mesmo em estradas esburacadas. Além disso, a direção elétrica é leve, facilitando manobras em estacionamentos e ruas estreitas.

Segurança no Chevrolet Onix

A segurança é um dos pontos fortes do Onix, que recebeu cinco estrelas no Latin NCAP em 2020. Entre as tecnologias de segurança disponíveis, estão:

Seis airbags, garantindo proteção extra em todas as versões.

Assistente de partida em rampa, útil em subidas íngremes.

Controle de estabilidade e tração, que reduz riscos em curvas ou em pisos escorregadios.

Alerta de ponto cego, disponível nas versões superiores como a Premier.

Esses recursos tornam o Onix uma escolha segura para motoristas urbanos e famílias, oferecendo mais tranquilidade em comparação a muitos concorrentes.

Desempenho na cidade e na estrada

No ambiente urbano, o Onix é ágil e econômico, competindo de forma eficiente com modelos como Hyundai HB20 e Fiat Argo. Sua direção leve e tamanho compacto facilitam o estacionamento e a navegação no tráfego. Em rodovias, o motor turbo de 116 cv é ideal para ultrapassagens seguras, embora seu desempenho seja mais voltado para a eficiência do que para a esportividade. O Onix Plus, por ser um sedã, oferece maior conforto em viagens, trazendo um espaço interno mais amplo e um porta-malas maior.

Dicas para aproveitar o Chevrolet Onix

Para maximizar a experiência com o Onix, aqui estão algumas dicas:

Use a conectividade : Aproveite a central MyLink para espelhar aplicativos de navegação ou streaming de música.

: Aproveite a central MyLink para espelhar aplicativos de navegação ou streaming de música. Realize manutenção regularmente : Siga o plano de revisões da Chevrolet para manter a garantia de três anos.

: Siga o plano de revisões da Chevrolet para manter a garantia de três anos. Invista em acessórios: Considerar itens como sensores de estacionamento ou tapetes personalizados pode aumentar a praticidade e conforto.

A liderança do Chevrolet Onix no mercado

O Chevrolet Onix se destaca no mercado de compactos no Brasil por oferecer um equilíbrio atraente de preço (a partir de R$ 80.990 em 2025), baixo custo de manutenção e tecnologias atuais. Embora enfrente concorrentes como Volkswagen Polo e Renault Sandero, ele se sobressai por seu design renovado, segurança robusta e conectividade avançada. Seja para uso diário, viagens curtas ou como um carro de trabalho, o Onix entrega versatilidade e economia, atendendo bem às necessidades dos motoristas contemporâneos.