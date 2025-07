Como adquirir um imóvel com baixa quantia em 2025

Acesse o site da Caixa ou do leiloeiro : Consulte as opções disponíveis, filtrando por tipo e valor.

Faça o cadastro : Registre-se no site e forneça documentos como RG, CPF e comprovante de residência. É importante não usar informações pessoais no login, já que ele será público.

Habilitação : Complete a habilitação aceitando os termos do edital. Em alguns casos, será necessário pagar uma caução, geralmente 5% do valor do lance, que será devolvida se você não arrematar.

Participe do leilão: No dia marcado, faça seus lances online ou presencialmente. Para as vendas online, envie sua proposta dentro do prazo.