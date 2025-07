Porsche testa novo Cayenne EV em montanhas desafiadoras

O novo Cayenne elétrico está com tudo e em fase de testes na Europa. A Porsche não mediu esforços para mostrar que, mesmo com a troca do potente V8 por motores elétricos, o SUV ainda é uma máquina para os apaixonados por performance. E adivinha? Em vez de se aventurar em um circuito fechado, o protótipo encarou montanhas históricas e situações desafiadoras de reboque. Tudo isso para provar que desempenho, estabilidade e praticidade continuam sendo a essência do Cayenne.

Um dos pontos altos foi a subida em Shelsley Walsh, na Inglaterra, uma das pistas mais antigas do automobilismo. O Cayenne disfarçado quebrou o recorde anterior para SUVs, completando os 914 metros em apenas 31,28 segundos. Isso é mais de quatro segundos a menos que a marca antiga! Nos primeiros 18 metros, surpreendeu ainda mais, fazendo 1,94 segundo—números que normalmente vemos em carros esportivos. E tudo isso usando pneus de rua, que, convenhamos, são bem diferentes dos pneus de pista.

Potência e Capacidade de Reboque

A versatilidade do Cayenne, que conquistou tantas famílias e motoristas, permanece intacta. Mesmo sendo totalmente elétrico, ele tem uma impressionante capacidade de reboque de até 3.500 kg, igual à versão a combustão. Para isso, a Porsche utiliza uma plataforma de 800 volts, a mesma que está no Macan EV, mas adaptada para acomodar o tamanho maior do Cayenne.

Para dar uma ideia da força, o Macan Turbo elétrico já entrega 639 cv e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,1 segundos. O Cayenne, sendo maior e mais pesado, deve ficar na faixa de 3 a 3,5 segundos. Isso é performance de respeito!

A Porsche ainda diz que o novo modelo será "pelo menos tão potente" quanto o atual Turbo E-Hybrid, que combina um motor V8 biturbo com motor elétrico, somando 729 cv. A expectativa é grande, e todos estamos curiosos para ver o que mais ele pode oferecer.

O Que Esperar da Geração Atual

Enquanto o Macan se despede das versões a combustão até 2026, o Cayenne seguirá firme com os motores V8 até 2030. A fabricante já deixou claro que ele vai coexistir “em harmonia” com a nova geração totalmente elétrica. Para quem está por dentro, a atual linha de Cayenne também oferece electrificação, embora não tão avançada quanto a do modelo elétrico que vem por aí.

Os preços da versão E-Hybrid começam em R$ 795 mil e podem chegar a R$ 1,36 milhão na versão turbo. No modelo E-Hybrid, a combinação do motor a gasolina V6 de 304 cv com o motor elétrico de 176 cv entrega um total de 470 cv e torque de 66,3 kgfm. Já na Turbo E-Hybrid, o motor a gasolina V8 tem 599 cv e, com o auxílio do motor elétrico, chega a 739 cv.

É uma verdadeira máquina, e para quem ama estar ao volante, cada nova atualização é um convite para sonhar com a próxima aventura por essas estradas e montanhas.