Preços, ficha técnica e itens de série no Fipe Carros

A Ford Ranger Limited V6 2026 chegou com tudo e é a versão mais completa dessa picape que vemos nas concessionárias. Com o preço inicial na casa dos R$ 346.600, ela já entra na briga com feras como Toyota Hilux, Chevrolet S10, Nissan Frontier e a nova Fiat Titano.

O grande coração desse modelo é o motor 3.0 V6 turbodiesel. Ele entrega 250 cv a 3.250 rpm e um torque de impressionantes 61,2 kgfm. Para quem gosta de pegar a estrada ou aventurar-se fora do asfalto, a transmissão automática de 10 marchas garante um desempenho que não decepciona. E você sabe como isso faz a diferença, especialmente em momentos de ultrapassagens ou em estradas de terra.

No primeiro semestre de 2025, a Ranger emplacou 15.976 unidades, segundo a Fenabrave. Apesar dessas vendas sólidas, a Toyota Hilux continua reinando com 23.152 unidades. A Chevrolet S10 não fica muito atrás, com 13.783 vendas.

Principais itens de série da Ford Ranger Limited V6 2026

A Ford não economizou nos itens de série da Ranger Limited V6 2026. O modelo vem com bagageiro de teto, protetor de caçamba e lanternas traseiras em LED. Para facilitar a vida na hora de carregar as coisas, ainda tem a iluminação interna da caçamba e estribos tipo plataforma. As rodas de liga leve de 18 polegadas? Um toque de estilo que todos adoram.

Além disso, essa picape conta com faróis de neblina em LED, aquele ar-condicionado automático digital que deixa a cabine sempre agradável, e tapetes de borracha que são tudo de bom para quem gosta de pegar uma trilha de vez em quando. O volante, com revestimento premium e ajustes, mostra que conforto é prioridade. E não podemos esquecer do sistema multimídia SYNC 4, que permite conectar seu celular sem fio via Android Auto e Apple CarPlay. Quem costuma dirigir por muito tempo sabe como a conectividade é essencial.

A segurança também é um ponto forte desse modelo. Temos sete airbags e várias assistências como câmera de ré, piloto automático e monitoramento da pressão dos pneus. Isso traz um alívio a mais, principalmente para aqueles que enfrentam o trânsito pesado no dia a dia. E quem não ama um assistente de partida em rampas? Isso dá uma segurança extra na hora de sair de um sinal em uma ladeira.

Ficha Técnica do Ford Ranger Limited V6 2026

Aqui estão os números que falam por si:

Características Especificações Motor 3.0 Câmbio Automática, 10 marchas Tração Integral parcial Potência 250 cv a 3.250 rpm Torque 61,2 kgfm a 1.750 rpm (diesel) Velocidade Máxima 187 km/h 0-100 km/h 9,2 segundos Consumo – Cidade 8,9 km/l (diesel) Consumo – Estrada 10,2 km/l (diesel) Comprimento 5.370 mm Largura 1.918 mm Altura 1.884 mm Entre-eixos 3.270 mm Altura em relação ao solo 235 mm Capacidade do tanque de combustível 80 litros Capacidade de bagagem/carga 1.250 litros Peso Líquido 2.357 kg Carga Útil 1.023 kg Rodas e Pneus Liga leve, 255/65 R18 (dianteiros e traseiros) Garantia Total 60 meses Garantia de Motor e Câmbio 60 meses

Com tudo isso, a Ranger Limited V6 2026 é definitivamente uma opção robusta e cheia de estilo no mercado. Quem está pensando em investir em uma picape, com certeza, deve considerar essa belezura, que combina potência, conforto e tecnologia. E, convenhamos, quem não gosta de sentir o poder de um motor V6 ao pisar no acelerador?