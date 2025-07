Natalie Portman e a construção de seu império fora das telas

Natalie Portman é uma das atrizes mais reconhecidas de Hollywood, conhecida pela sua versatilidade e talento. Nascida em Jerusalém em 1981, sua jornada no mundo do entretenimento começou cedo. Aos 12 anos, ela fez sua estreia no filme “Léon: O Profissional”. Seu papel icônico como Padmé Amidala na trilogia prequel de “Star Wars” a catapultou para a fama internacional.

Ao longo de sua carreira, Natalie equilibrou papéis em grandes produções como os filmes da franquia “Thor” e projetos independentes, como “V de Vingança” e “Cisne Negro”, pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Atriz. Sua habilidade de escolher papéis desafiadores e diversificados foi fundamental para sua ascensão e sucesso na indústria do cinema.

A fortuna de Natalie não vem apenas de sua atuação. Desde 2010, ela tem uma parceria lucrativa com a marca de cosméticos Dior, rendendo cerca de 10 milhões de dólares por ano apenas com campanhas de fragrâncias. Além disso, ela tem investimentos em imóveis, como a compra de uma casa em Montecito, Califórnia, por 6,5 milhões de dólares em 2017, que foi vendida por 8 milhões de dólares em 2021. Em 2020, Natalie também fundou a produtora MountainA, que firmou um contrato com a Apple TV+ para desenvolver projetos como a minissérie “Lady in the Lake”.

Em 2025, o patrimônio de Natalie Portman é estimado em 90 milhões de dólares. Essa cifra resulta de suas atuações, parcerias comerciais e investimentos, refletindo sua habilidade em diversificar suas fontes de renda. Abaixo, uma análise das principais fontes de sua riqueza:

– Atuação em filmes: 70 milhões de dólares

– Parcerias com marcas, como Dior: 15 milhões de dólares

– Investimentos imobiliários: 5 milhões de dólares

– Produção (MountainA): variável, mas em crescimento

Além de seu sucesso no cinema, Natalie também se destaca por sua atuação como ativista e empresária. Formada em psicologia pela Universidade de Harvard, ela utiliza sua educação e visão estratégica para impactar positivamente a sociedade. Natalie cofundou o Angel City FC, um time de futebol feminino, mostrando seu compromisso com a igualdade de gênero no esporte.

Ela também se posicionou contra a disparidade salarial em Hollywood. Em 2017, revelou que recebeu três vezes menos que seu colega Ashton Kutcher pelo filme “Amizade Colorida”, ressaltando as desigualdades enfrentadas por mulheres na indústria do entretenimento. Essa honestidade a tornou uma voz influente em questões sociais.

Aos 43 anos, Natalie Portman continua a expandir sua carreira e legado. Com projetos em desenvolvimento pela MountainA e perspectiva de atuar como diretora, ela demonstra disposição para aumentar ainda mais sua riqueza. Sua forma de navegar entre filmes comerciais e independentes, aliada a parcerias estratégicas e consciência social, a posiciona como uma figura inspiradora no cenário atual.