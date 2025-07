Novo CLA supera vendas esperadas da Mercedes-Benz

A internet teve suas piadas sobre o novo Mercedes-Benz CLA, mas vamos combinar que meme não enche o tanque. O que realmente mantém as rodas girando são os compradores. E, para a surpresa de muitos, este sedã elétrico médio da marca não só conquistou fãs como também superou as expectativas de vendas, mesmo em um cenário onde a procura por carros elétricos está caindo.

Joerg Burzer, o chefe de produção da Mercedes, comentou que o volume de pedidos está “muito encorajador”. Ele não divulgou números, mas a montadora já decidiu colocar a fábrica para funcionar em três turnos a partir do fim do ano. Isso é música para os ouvidos de quem está ansioso para ver o carro na rua!

Desde abril, os interessados na Alemanha já podem fazer seus pedidos, e a espera não está fácil. Rumores indicam que clientes terão que aguardar até 2026 para receber seus carros. Uma fila assim indica que as pessoas estão de olho na novidade, a não ser que haja problemas de produção. E sim, já houve algumas dificuldades com o fornecimento de materiais, mas Burzer garantiu que isso foi resolvido e que a produção não deve mais ser afetada.

### SEDÃ E SUAS VARIAÇÕES

Além da versão elétrica, que já está dando o que falar, uma opção com motor a combustão — um híbrido leve com motor 1.5 turbo e câmbio automatizado de oito marchas — será lançada ainda este ano. Essa versão promete ser mais acessível, começando em cerca de € 55.858 na Alemanha. Ideal para quem está buscando um sedã com uma pegada esportiva e um preço que não faz o bolso chorar.

E se você acha que o CLA é tudo o que a Mercedes tem para oferecer, segure essa: vem por aí uma nova perua CLA Shooting Brake também 100% elétrica. Assim como o sedã, ela será feita na fábrica de Rastatt, onde também será produzida a nova geração do SUV GLA. Ou seja, muitas opções na mesa!

### O FUTURO DOS MODELOS

Burzer não descartou a ideia de manter os modelos Classe A e Classe B por mais tempo. Embora tenham seu tempo de estrada, ambos ainda atraem olhares e vendas. Porém, as substituições dos hatchbacks e sedãs não estão no horizonte imediato, fazendo do CLA o novo “modelo básico” da marca. E ainda há um novo GLB a caminho, com versões a gasolina e elétrica.

Enquanto isso, os entusiastas de carros sabem que cada detalhe conta. Seja com a potência que vem do motor elétrico ou o ronco forte de um motor a combustão, a nova linha da Mercedes-Benz promete agradar aos apaixonados por rodas. Então, é hora de esperar acelerações, novas tecnologias e, claro, aquele design que deixa todos olhando na rua!