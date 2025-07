Nissan e Infiniti realizam recall de 500 mil veículos

A Nissan acaba de fazer um alerta importante: está convocando um recall que atinge mais de 480 mil veículos nos Estados Unidos e no Canadá. O motivo? Um possível defeito nos motores VC-Turbo de 1.5 e 2.0 que pode levar a problemas bem sérios, como ruídos estranhos, perda de potência e até a quebra completa do motor. Ninguém quer passar por isso, né?

Os motores em questão foram feitos entre 2018 e 2023 e contam com uma tecnologia de compressão variável, que é bem legal por melhorar o desempenho e a economia de combustível. Segundo a Nissan, apenas 1,2% das unidades podem ter problemas, mas por segurança, a montadora decidiu chamar todos os veículos dessa linha para checar. Sempre bom deixar nossa frota saudável!

Modelos Afetados

Se você é fã da marca, aqui vai a lista dos modelos que entraram na convocação: Nissan Rogue (2021 a 2024), Altima (2019 e 2020), Infiniti QX50 (2019 a 2022) e QX55 (2022). Ao todo, são 443.976 veículos nos EUA e 37.760 no Canadá. Se você possui um desses, é hora de ficar atento!

O Que Está Acontecendo?

O problema está ligado ao desgaste precoce dos mancais principais do motor, que pode ser causado por contaminação ou falhas na produção. Isso tudo pode gerar detritos metálicos que, acredite, podem fazer um estrago no seu motor. Ninguém quer ficar na mão na estrada, especialmente em uma viagem de fim de semana ou naquele rolê com a galera.

Reparos e Soluções

Se você está preocupado, saiba que a Nissan já tem um plano. Primeiro, se seu motor estiver limpo, eles vão fazer a troca de óleo e reprogramar a central eletrônica. Mas, se houver sinais de contaminação, a montadora promete trocar o motor sem custo algum. Uma boa garantia em tempos de estresse, não acha?

Esses motores VC-Turbo foram lançados como uma tecnologia inovadora, mas, como em qualquer novidade, alguns problemas apareceram, como ruídos e falhas. Recentemente, a Volvo também chamou atenção, fazendo um recall de 12 mil carros por conta de falhas de software. O mundo automotivo pode ser uma montanha-russa!

O Que Fazer Agora?

A Nissan acionou o recall após a NHTSA, a agência de segurança viária dos EUA, indicar os riscos. Se você for dono de um dos modelos afetados, é aconselhável ir a uma concessionária o quanto antes para realizar a inspeção e o reparo. E se você está pensando em comprar um Nissan novo, vale a pena conferir as ofertas do Novo Nissan Kicks 2026, especialmente para PcD. É hora de ficar de olho e garantir que seu carro esteja sempre em dia!