Nissan concede até R$ 36,9 mil de desconto no Sentra para PcD

Durante o mês de julho, a Nissan está com uma promoção incrível para pessoas com deficiência (PcD) na compra do Sentra. Se você já está no mercado à procura de um sedã com um bom custo-benefício e uma lista de equipamentos cheia, vale a pena conferir as condições especiais.

Descontos Imperdíveis

No caso da versão Advance 2.0 CVT, que tem um preço normal de R$ 171.890, para o público PcD ela sai por apenas R$ 134.990. É um desconto de R$ 36.900! Já a versão Exclusive 2.0 CVT, que normalmente custa R$ 195.890, pode ser comprada por R$ 160.990, com um abatimento de R$ 34.900. Um bom negócio para quem pensa em conforto e tecnologia.

Concessionárias Preparadas

As concessionárias da Nissan em todo o Brasil estão prontas para ajudar com esse processo. Elas contam com equipes especializadas que vão orientar você sobre os benefícios e como funciona a compra com isenção. Assim, não falta suporte para tirar dúvidas e fazer valer esses descontos.

Motor e Desempenho

O Nissan Sentra é equipado com um motor 2.0 que entrega 151 cavalos de potência e um torque de 20,3 kgfm. É um motor que trabalha apenas com gasolina, perfeito para quem está em busca de eficiência e um bom desempenho nas estradas. Quem já pegou uma estrada cheia de subidas sabe a importância de um motor que responde bem!

Conforto e Tecnologia a Bordo

Esse sedã vem cheio de mimos, né? O Sentra traz ar-condicionado digital automático Dual Zone, que é uma maravilha para ajustar a temperatura do jeito que cada um gosta. O banco do motorista tem ajustes elétricos, e os bancos são desenhados com tecnologia Zero Gravity, que dá uma sensação incrível de conforto.

Outros detalhes bacanas incluem um câmbio revestido em couro, direção elétrica com assistência variável e um painel com display TFT de 7”. Se você é do tipo que ama tecnologia, vai adorar ainda mais o painel bem equipado.

Segurança em Primeiro Lugar

A segurança é super importante, e o Sentra não decepciona. Com controle de tração e estabilidade, câmera de ré e freios a disco nas quatro rodas, ele traz tranquilidade para quem está ao volante. Além disso, tem fixações ISOFIX para cadeirinhas infantis, o que é uma mão na roda para quem tem filhos.

Conectividade e Entretenimento

Se você curte música, a central multimídia do Sentra é bem interessante. Com rádio AM/FM, MP3 player e uma tela de 8”, você ainda pode conectar seu celular via Apple CarPlay e Android Auto. Para quem gosta de viajar ouvindo suas playlists, isso faz toda a diferença.

Informações Finais

Dê uma olhada nos preços para o público PcD:

Configuração Preço Geral Preço para PcD Descontos Advance 2.0 CVT R$ 171.890,00 R$ 134.990,00 R$ 36.900,00 Exclusive 2.0 CVT + Interior Premium R$ 195.890,00 R$ 160.990,00 R$ 34.900,00

Se você está planejando uma compra, vale a pena visitar uma concessionária e conferir tudo de perto. A experiência de dirigir um Sentra pode ser tudo o que você esperava!