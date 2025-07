Ford fará recall de mais de 200 mil veículos nos EUA

A Ford acaba de anunciar um recall que vai impactar mais de 200 mil veículos nos Estados Unidos. O motivo? Um probleminha no sistema de infoentretenimento SYNC que pode deixar a câmera de ré com a imagem congelada. Imagine só, você roda a chave e a câmera não responde. Complicado, né? Além disso, o sistema pode dificultar atualizações de software e trazer alguns erros de idioma na central multimídia.

Para resolver essa situação, a solução é simples: os proprietários precisarão levar os carros até uma concessionária Ford ou Lincoln. Essa falha afeta modelos fabulosos fabricados entre 2018 e 2024, incluindo Mustang, Ranger, Explorer, Bronco Sport, Maverick, Fusion, EcoSport e a famosa F-150.

Outros Problemas e Mais Recall

Além desse grande recall, a Ford também anunciou outras duas campanhas. A segunda afeta 171 unidades dos modelos Ford Expedition e Lincoln Navigator 2025. Aqui, o problema é com o airbag do passageiro, que pode ter um defeito de fabricação e aumentar o risco em caso de acidente. A questão está na espessura da malha interna do airbag, que pode causar pressão ou velocidade excessiva quando ativado. A solução? Trocar todo o módulo do airbag, que é fornecido pela ZF.

E tem mais: o terceiro recall se aplica a apenas cinco unidades da linha 2025 da Ranger F-150 Lightning, onde os parafusos do suporte da mangueira de freio dianteira podem se soltar. Se isso acontecer, a mangueira pode encostar no pneu e causar vazamento de fluido de freio. Perigoso, né? A Ford vai fazer uma inspeção gratuita e trocar os parafusos, se necessário, em qualquer concessionária.

Atenção ao Recall

Essa série de recalls destaca a importância de ficar de olho nos comunicados da Ford e verificar se o seu carro está na lista dos afetados. Ao receber a notificação, a melhor pedida é agendar o serviço o quanto antes. Afinal, esses problemas podem representar riscos de acidente, e sua segurança é prioridade.

Se você já passou por isso, sabe como um problema desses pode ser chato. Mas a boa notícia é que a Ford está atenta e cuidando dos seus clientes, buscando soluções rápidas e seguras para minimizar os riscos. Isso deve trazer um pouco de alívio para quem anda com esses modelos.