Descubra quanto pode economizar com esses aplicativos

Economizar nas compras do supermercado ficou mais fácil com o uso de aplicativos que oferecem cashback, devolvendo uma parte do valor gasto para os usuários. Esses aplicativos podem aliviar o peso financeiro das compras diárias, ajudando a gerenciar melhor o orçamento e possibilitando o pagamento de dívidas sem grandes impactos no bolso. A seguir, apresentamos cinco aplicativos que se destacam pela facilidade de uso e pelas funcionalidades voltadas ao cashback nas compras.

O que é cashback e como ele ajuda a economizar no supermercado?

Cashback é um sistema que devolve uma porcentagem do valor gasto em compras, seja em dinheiro, créditos ou descontos para uso futuro. No contexto dos supermercados, isso pode incluir desde itens básicos, como arroz e leite, até produtos específicos de promoções. Esses aplicativos não apenas possibilitam o retorno de dinheiro, mas também permitem monitorar os gastos, principalmente com serviços de entrega, ajudando a evitar surpresas no final do mês. A seguir, listamos cinco aplicativos que combinam cashback com recursos úteis para facilitar a economia nas compras.

Quais são os 5 melhores aplicativos de cashback para supermercado?

Aqui estão cinco aplicativos que oferecem cashback em compras de supermercado, com detalhes sobre suas principais funcionalidades:

Aplicativo Funcionalidades Principais Como Economiza no Supermercado Méliuz Cashback em lojas parceiras, envio de nota fiscal via QR Code, cupons de desconto. Devolve até 15% em produtos específicos, como fraldas Huggies, ao enviar a nota fiscal. Dinerama Escaneamento de QR Code da nota fiscal, cashback em qualquer supermercado, ofertas semanais. Oferece cashback em itens variados com resgate a partir de R$20. Gelt Cashback em produtos de qualquer supermercado, promoções semanais, sorteios mensais. Paga até 45% em itens como óleo Liza, com saque a partir de R$100. PicPay Carteira digital com cashback em campanhas, integração com lojas como Amazon. Devolve até 50% em promoções, como margarina Doriana, resgate a partir de R$20. Winn Cashback em produtos de supermercados selecionados, sem limite de envio de notas fiscais. Paga percentuais variáveis por produto, ideal para compras planejadas em lojas parceiras.

Esses aplicativos são bastante populares no Brasil e oferecem diversas oportunidades para economizar durante as compras de supermercado. Além de permitir que você envie as notas fiscais para ganhar cashback, muitos deles também ajudam a controlar os gastos com serviços de entrega.

Como usar esses apps para economizar e gerenciar dívidas?

Para aproveitar ao máximo os benefícios do cashback e utilizar essa economia para quitar dívidas, considere as seguintes dicas:

Ative promoções antes da compra: Em aplicativos como Dinerama e Méliuz, ative as ofertas antes de realizar a compra para garantir o cashback.

Em aplicativos como Dinerama e Méliuz, ative as ofertas antes de realizar a compra para garantir o cashback. Escaneie notas fiscais: Envie o QR Code da nota fiscal através de aplicativos como Gelt ou PicPay para garantir que você receba o cashback por produtos elegíveis.

Envie o QR Code da nota fiscal através de aplicativos como Gelt ou PicPay para garantir que você receba o cashback por produtos elegíveis. Monitore gastos com delivery: Utilize PicPay ou Méliuz para acompanhar despesas com delivery e evitar gastos impulsivos, direcionando a economia para quitar dívidas.

Utilize PicPay ou Méliuz para acompanhar despesas com delivery e evitar gastos impulsivos, direcionando a economia para quitar dívidas. Planeje compras com base em campanhas: Consulte as promoções semanais nos aplicativos Gelt ou Winn para adquirir produtos com maior cashback.

Consulte as promoções semanais nos aplicativos Gelt ou Winn para adquirir produtos com maior cashback. Resgate valores acumulados: Acumule pelo menos R$20 (ou R$100 no Gelt) e transfira o cashback para sua conta ou utilize como crédito para pagamento de contas.

Essas ações podem ajudar a suavizar o impacto das compras no orçamento e usar o cashback para aliviar dívidas, como faturas de cartão de crédito.

Como evitar armadilhas ao usar apps de cashback?

Embora esses aplicativos sejam úteis, é fundamental ter cautela:

Leia os termos: Verifique as regras das campanhas, incluindo limites de cashback e a validade das promoções.

Verifique as regras das campanhas, incluindo limites de cashback e a validade das promoções. Evite compras desnecessárias: Não compre apenas por causa do cashback, isso pode desorganizar suas finanças.

Não compre apenas por causa do cashback, isso pode desorganizar suas finanças. Proteja seus dados: Use aplicativos confiáveis e sempre leia as políticas de privacidade, já que notas fiscais contêm dados pessoais.

Acompanhar os gastos semanais, incluindo entregas, pode ser um desafio inicial, mas é essencial para ajustar o orçamento e priorizar dívidas.

Economize no supermercado e organize suas finanças

Utilizar aplicativos como Méliuz, Dinerama, Gelt, PicPay e Winn pode transformar suas compras de supermercado em oportunidades de economia. Com cashback em produtos do dia a dia e ferramentas para monitorar os gastos com entregas, é possível planejar melhor o orçamento e direcionar o montante economizado para pagar dívidas. Faça o download de um desses aplicativos, confira as promoções disponíveis e comece a construir uma rotina de compras mais econômica e consciente.