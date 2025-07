Fiat 500 híbrido: detalhes sobre motor, preço e interior

O novo Fiat 500 acaba de chegar com uma novidade empolgante: um motor que muitos já conhecem bem por aqui. Mesmo tendo sido projetado inicialmente como um carro elétrico, as mudanças no mercado e as novas diretrizes da marca trouxeram de volta um motor a combustão, agora em uma versão híbrido-leve. Isso é bem interessante, não é?

Estamos falando do famoso 1.0 Firefly, que é o mesmo motor que está presente em vários compactos do grupo Stellantis, como o Mobi e o Argo. No Fiat 500 híbrido, ele promete oferecer 70 cv, sempre acoplado a um câmbio manual de 6 marchas. O sistema híbrido é de 12 volts e age como um apoio durante pequenas situações. Mas vale lembrar: ele não vai conseguir mover o carro sozinho, apenas dar aquela força adicional.

Por que optar por um híbrido?

Diferente da versão que já encontramos nas concessionárias brasileiras, o novo 500 ficou mais caro e, como resultado, realmente não pôde continuar como um carro de volume de vendas. Desde que o Punto saiu de linha, a Fiat ficou sem um hatch compacto acessível, e o 500 e o Panda são as suas opções no mercado europeu.

Com a volta do motor híbrido, a expectativa é que a produção do 500 aumente bastante. A Fiat planeja fabricar cerca de 5.000 unidades até dezembro na sua fábrica de Mirafiori, na Itália. Esse investimento é crucial, pois pode garantir a continuidade da unidade, que atualmente só produz carros de nicho, como a Maserati e o próprio 500 elétrico.

Após a montagem dos primeiros veículos, a fábrica de Turim terá um desafio pela frente: aumentar a produção para 100.000 unidades por ano, uma vez que esteja totalmente operacional. Enquanto isso, ainda não temos dados definitivos sobre o consumo do novo 500 híbrido. Mas, dado que seu tamanho é semelhante ao do Panda, especula-se que ele chegue a fazer cerca de 20 km/litro, um ótimo número para quem roda bastante.

Diversidade de estilos

Assim como na versão vendida aqui entre 2009 e 2019, o novo Fiat 500 híbrido será oferecido em três opções de carroceria: a tradicional, a 3+1 (que tem uma porta adicional do lado do passageiro com abertura inversa) e o charmoso Cabrio. Durante o lançamento, em novembro, vai rolar uma série especial chamada Fiat 500 Torino, em homenagem à cidade natal do "cinquino".

No quesito tecnologia, a bordo do novo 500 híbrido teremos uma tela de instrumentação digital de 7 polegadas e uma central multimídia de 10,25 polegadas com o sistema Uconnect 5. Em termos de segurança, ele não decepciona: vem equipado com seis airbags, sistema de assistência avançada à condução (ADAS) com frenagem automática, assistente de manutenção de faixa e reconhecimento de sinais de trânsito.

Preços que chamam a atenção

O grande atrativo do novo 500 híbrido é o preço, que estará bem abaixo do modelo elétrico atual. Para você ter uma ideia, os valores começam em € 17.000, o que dá cerca de R$ 108.765 — quase a metade do preço do 500e, que custa € 29.950 (cerca de R$ 191.618).

Ainda não sabemos se a Fiat pretende importar essa versão para o Brasil, mas essa combinação do motor 1.0 Firefly com o sistema híbrido poderia ser uma amostra do que esperamos para o futuro carro compacto da marca, baseado na nova geração do Panda, que deve chegar depois de 2027.

Atualmente, o Fiat 500 no Brasil está disponível apenas na versão ICON, que vem com motor elétrico de 87 kW (118 cv) e torque de 22,4 kgfm, alimentado por uma bateria de até 42 kWh. E os preços por aqui começam em R$ 214.990.

Com certeza, a chegada do novo 500 híbrido vai animar muitos amantes de carros, trazendo uma opção mais acessível e que promete entregar uma experiência gostosa ao volante.