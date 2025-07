Chevrolet Vega e Kawasaki MC1 reaparecem após 50 anos

Quem é apaixonado por carros com certeza já ouviu a história do “Miss Belvedere”. Esse Plymouth Belvedere novinho, fabricado em 1957, ficou enterrado por meio século em uma cápsula do tempo. Quando abriram a cápsula em 2007, o que era pra ser um grande evento se transformou em decepção: o carrão estava completamente enferrujado, submerso em lama. Infelizmente, seus restos mortais agora estão em um museu distante de Tulsa.

Mas agora vamos falar de uma cápsula do tempo que trouxe uma vibe bem diferente. Na cidade de Seward, em Nebraska, um Chevrolet Vega 1975 e uma moto Kawasaki MC1 90 emergiram após 50 anos debaixo da terra. É um verdadeiro achado para os entusiastas automobilísticos!

Esse projeto inacreditável, que aconteceu no dia 4 de julho de 1975, guardou mais de 5 mil itens, incluindo cartas para os futuros descendentes, objetos do dia a dia e, claro, os veículos. Uma verdadeira cápsula do tempo desse período!

A abertura da cápsula rolou na última semana de junho, com uma multidão que não queria perder a chance de ver de perto o que foi enterrado lá atrás. Foi tudo idealizado por Harold Davisson, que queria deixar um retrato da vida em 1975. Um verdadeiro legadão!

Chevrolet Vega 1975

Quando o Chevrolet Vega foi retirado, ele realmente se destacou. Com 0 km no hodômetro, o compacto estava em condições surpreendentes, apesar das cinco décadas enterrado. O capô tinha alguns rasgos de ferrugem, mas a carroceria e o interior marrom estavam bem preservados. Isso é um sonho, né?

Esse modelo compacto, produzido entre 1970 e 1977, era a aposta da Chevrolet na época de crise do petróleo, concorrendo com modelos como o Ford Pinto. O motor era um quatro cilindros com 2,3 litros e 79 cv. Naquela época, o preço era de US$ 3.039, o que equivaleria a cerca de US$ 18 mil hoje — o mesmo preço de um Nissan Versa novinho.

Quando a equipe retirou o Vega, ele foi içado pelos para-choques, algo que dá um certo frio na barriga, né? Mas, no fim das contas, tudo foi um sucesso. Ele até desfilou durante as comemorações do Dia da Independência em Seward! A intenção agora é deixá-lo operacional novamente.

Por sinal, o estado dos pneus parece ser o principal problema. Com certeza vai precisar de uma revisão completa, incluindo freios e embreagem. Mas, curiosamente, os cromados e a pintura aguentaram o tempo muito bem.

Kawasaki MC1 90

A Kawasaki MC1 90 também fez parte desse histórico resgate. Essa moto, feita para iniciantes no off-road, saiu da cápsula com sua pintura azul vibrante e componentes praticamente intactos. E claro, fez a alegria dos amantes de motociclismo que lembram dos seus dias de trilha nos anos 70.

Esse modelo de moto tinha um motor dois-tempos e um câmbio de cinco marchas — perfeito para quem estava começando a pegar o jeito das trilhas.

Toyota Corolla Entrou Depois

Em 1983, Harold Davisson se preocupou em perder o título de “maior cápsula do tempo do mundo” e decidiu construir uma pirâmide sobre a cápsula original, adicionando mais itens, incluindo um Toyota Corolla. Esse Corolla era um verdadeiro veterano e, vamos dizer, seu estado de conservação ficou bem abaixo do esperado. Ele já era um carro velho e bastante maltratado quando foi enterrado.

Esse modelo tem motor de quatro cilindros e, se você olhar de perto, vai notar que ele tem sinais de passado, com marcas de assinaturas dos moradores de Seward gravadas na lataria. Uma verdadeira memória da cidade!

Um Museu da Vida em 1975

Ao abrir a cápsula, foram encontrados não só os veículos, mas uma verdadeira coleção de objetos da época. De Barbies a fitas cassete com mensagens para a posteridade — era uma imagem do cotidiano de 1975.

Trish, a filha de Harold, está animada com a ideia de montar uma exposição permanente para contar a história desse gesto que vai muito além do tempo. Isso é um baita legado que merece ser celebrado!

Quem não adoraria ver essas relíquias ao vivo, né? A emoção de reviver um pouco da história automotiva e da vida cotidiana de gerações passadas é algo que só um apaixonado por carros entende.