Tecn3 e Intb3 oferecem oportunidades para investidores

Os investidores brasileiros iniciam a semana atentos aos mercados financeiros após a suspensão do decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Essa decisão trouxe novas expectativas e oportunidades para ações no mercado.

Além disso, os investidores estão de olho no prazo que os Estados Unidos estabeleceram para a renegociação de tarifas comerciais com outros países, que termina na próxima quarta-feira (9). Essa situação pode trazer volatilidade nos mercados globais.

Para esta semana, duas ações estão no foco dos investidores que buscam lucros em curto e médio prazos: Tecnos (TECN3) e Intelbras (INTB3). A análise das ações foi realizada por Alan dos Santos, especialista da PhiCube, que destacou essas oportunidades em um vídeo de análise de mercado.

### Análise do Ibovespa

O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, começou a semana em um processo de correção. Na semana anterior, o índice havia ultrapassado a faixa de 135 mil a 140 mil pontos. Segundo Alan dos Santos, o Ibovespa ainda mantém uma tendência de alta, desde que permaneça acima dos 140 mil pontos. Se o índice cair abaixo desse nível, isso poderá ser visto como um rompimento falso, abrindo espaço para uma nova movimentação em direção aos 135 mil pontos. Na segunda-feira (7), o índice fechou com uma queda de 1,26%, alcançando 139.489,70 pontos.

### Situação do Dólar

O câmbio do dólar permanece pressionado, testando uma área de suporte entre R$ 5,43 e R$ 5,45, que já foi um nível baixo em maio do ano passado. A resistência de curto prazo é de R$ 5,50; caso essa marca seja quebrada, poderia haver avanço até R$ 5,60 ou R$ 5,70. No entanto, se o dólar não conseguir superar essa resistência, poderá retornar para testar os níveis de suporte mais baixos. O comportamento da moeda está atrelado à incerteza política e fiscal no Brasil e também às expectativas em relação às tarifas nos Estados Unidos. Na segunda-feira, o dólar apresentou alta de 0,98%, cotado a R$ 5,48.

### Destaque para as Ações Tecnos e Intelbras

Em relação às ações, a Tecnos (TECN3) e a Intelbras (INTB3) foram destacadas como boas oportunidades de negociação. A ação da Tecnos está em uma fase crítica, testando um suporte técnico em R$ 6,60. Se conseguir formar uma nova tendência de alta, pode haver recuperação em busca dos topos anteriores.

Por outro lado, a Intelbras está consolidando seus valores entre suportes em R$ 14,70 e resistência em R$ 16. A ação não perdeu valores nos últimos dias e apresenta potencial de recuperação. Se houver um movimento de compra na região de R$ 14,70, há chances de alcançar a resistência de R$ 16, e, possivelmente, a linha superior em torno de R$ 17,30. Na segunda-feira, as ações da Tecnos caíram 0,15%, cotadas a R$ 6,59, enquanto a Intelbras teve uma queda de 0,86%, alcançando R$ 14,99.

### Análise do S&P 500

No mercado internacional, o índice S&P 500 dos Estados Unidos começou a semana com uma leve correção, após atingir uma nova máxima histórica. O índice, que tem apresentado um bom desempenho, poderá sofrer uma correção de até 2%, o que seria visto como uma oportunidade saudável de compra, especialmente se se aproximar da primeira linha de suporte. O índice acabou o dia com um recuo de 0,79%, fechando a 6.229,98 pontos.

Com essas movimentações, o cenário nos mercados financeiros permanece dinâmico, e os investidores brasileiros devem estar atentos às oportunidades que podem surgir ao longo da semana.