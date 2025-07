Xiaomi YU7 é lançado na China com 300 mil pedidos recebidos

A Xiaomi lançou recentemente o YU7, seu novo crossover elétrico, e o sucesso foi instantâneo! No dia 6 de julho, começaram as entregas na China, e o próprio CEO, Lei Jun, ajudou a celebrar esse marco fazendo questão de conhecer alguns dos primeiros compradores pessoalmente. Imagina a emoção!

Nos primeiros dias de vendas, o YU7 fez bonito e acumulou cerca de 300 mil reservas em só 72 horas! Isso mesmo, uma procura impressionante que deixou os novos clientes esperando entre 45 a 62 semanas para receber o carro. Quem diria que um crossover elétrico poderia criar tanto burburinho?

Para garantir o carro, quem comprou precisou desembolsar um sinal de 20 mil yuan, ou seja, cerca de R$ 2.790. A galera que adquiriu o YU7 parece estar dividida entre os que buscam performance e aqueles que apenas querem um carro prático para o dia a dia. E não é para menos, já que o visual moderno e as funções de segurança chamaram a atenção dos novos donos durante o evento de lançamento.

A produção do YU7 acontece em Pequim, na planta F1 da Xiaomi, onde também saem modelos como o SU7. Uma nova fábrica, chamada F2, está a caminho e será dedicada exclusivamente a este crossover. Já imaginou a chance de ver um YU7 nas ruas brasileiras?

Ficha técnica do YU7

O YU7 mede 4,99 metros de comprimento e tem um entre-eixos de 3 metros. Isso garante um interior bem espaçoso, ideal para acomodar confortavelmente até cinco pessoas. O painel é equipado com uma tela de 16,1 polegadas, além de carregadores sem fio de 80 W. Já pensou na praticidade disso?

Na parte de motorização, a versão de entrada vem com tração traseira e 315 cv, possibilitando uma autonomia de até 830 km. Para quem busca um pouco mais de adrenalina, a versão Pro oferece tração integral com 489 cv e chega a impressionantes 770 km de alcance com uma bateria de 96,2 kWh.

Versão top de linha

Para quem é apaixonado por esportividade, o YU7 Max é o destaque. Com 681 cv, um torque brutal de 866 Nm e uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,23 segundos, essa versão é quase um esportivo! Seu alcance é de 760 km, e tudo isso graças à bateria NMC de 101,7 kWh. É para deixar qualquer fã de velocidade com um sorriso no rosto, certo?

O mercado automotivo na China está fervendo, e a Xiaomi com certeza está comprometida em trazer inovações que podem tornar a experiência de dirigir ainda mais única. Já imaginou como seria receber um desses por aqui?