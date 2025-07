Volvo faz recall de 12 mil veículos devido a falha de software

Um proprietário de um Volvo XC90 híbrido plug-in teve uma experiência tensa recentemente. O carro, que tinha apenas dois meses, perdeu completamente os freios enquanto descia uma ladeira íngreme na Califórnia. O detalhe mais curioso? O veículo tinha recebido uma atualização de software horas antes do acidente, diretamente em uma concessionária da marca.

O motorista, que se apresentou como Max, estava descendo a estreita Corona Road, em Carmel Highlands, e dirigia no modo “B”. Ele conta que, de repente, o carro começou a acelerar sozinho, mesmo com o pé no freio. Para evitar uma queda de um penhasco, não teve alternativa senão jogar o veículo para o acostamento. O resultado? Danos sérios à suspensão, rodas e até o acionamento dos airbags.

Esse episódio não passou despercebido. Câmeras instaladas no carro e o gravador de dados capturaram tudo. A análise confirmou que, antes do impacto, Max não acelerou o carro e mantinha o freio acionado, mas simplesmente não havia desaceleração.

A falha estava ligada à versão de software 3.5.14, que, segundo a Volvo, pode falhar após cerca de 90 segundos de descida contínua no modo “B” ou em condução com um único pedal, sem pisar no freio. E pensando nisso, a montadora decidiu agir. Um recall foi iniciado, afetando cerca de 12 mil carros híbridos e elétricos produzidos entre 2020 e 2026, incluindo diversos modelos como S60, V60, S90, XC60 e XC90.

A Volvo também emitiu um alerta importante: se você tem um desses modelos, evite usar os modos “B” e a função de um pedal até que o novo software seja instalado. Recentemente, a montadora já havia convocado mais de 11.500 veículos por problemas em sistemas de frenagem. Definitivamente, eles estão atentos a essas questões.

A boa notícia é que, desde o início de junho, a atualização está disponível. Você pode realizá-la pela internet ou em qualquer concessionária autorizada. No caso do Max, a correção no carro dele foi feita sem custos, com a instalação da nova versão do sistema.

A Volvo deixou claro que a segurança dos motoristas é prioridade. Eles estão se comunicando com os afetados e urge que todos realizem a atualização o quanto antes. Então, para quem é da turma dos Volvos, é bom ficar de olho na versão do software do seu carro. Se você não atualizou ainda, é melhor evitar os modos problemáticos até que tudo seja consertado.