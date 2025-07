Motos mais vendidas até julho de 2025 segundo a Fipe

A Honda CG 160 começou julho com tudo, conquistando o título de moto mais vendida do Brasil. Com 7.887 unidades emplacadas, ela se mostrou imbatível segundo os dados da Fenabrave. Logo atrás, temos a querida Honda Biz, garantindo 4.524 vendas — uma verdadeira favorita entre os brasileiros. E quem não conhece a famosa Honda Pop 110i? Ela também fez bonito, com 3.892 unidades comercializadas.

Não parou por aí! A Honda NXR 160 Bros também se destacou, com 3.890 emplacamentos. Surpreendente, a Sport 110i da Mottu vem se destacando no mercado e vendeu 1.579 unidades. Para fechar o top 6, a robusta Yamaha YBR 150 apareceu com 1.208 motos nas ruas.

Agora, vamos falar sobre quem ficou no top 10. A Honda CB 300F garantiu a sétima colocação, com 1.042 unidades. Olhando para o oitavo lugar, temos a Honda PCX 160, que emplacou 879 motocicletas. A novata Honda Sahara 300 ficou na nona posição com 838 unidades vendidas. E para completar a lista, a Yamaha XTZ 250 arrematou o décimo lugar com 751 emplacamentos.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 7.887 2º Honda Biz 4.524 3º Honda Pop 110i 3.892 4º Honda NXR 160 Bros 3.890 5º Sport 110i 1.579 6º Yamaha YBR 150 1.208 7º Honda CB 300F 1.042 8º Honda PCX 160 879 9º Honda Sahara 300 838 10º Yamaha XTZ 250 751

Esse ranking das 20 motos mais vendidas no Brasil, feito pela Fipe Carros, reflete bem o que a galera anda escolhendo para as duas rodas. Não dá para negar que a paixão por motos só cresce por aqui!