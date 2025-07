Microsoft reduz equipe do Forza: futuro do jogo incerto

Recentemente, os fãs de Forza Motorsport receberam uma notícia desanimadora: a Microsoft fez uma série de demissões e isso afetou bastante a equipe da Turn 10, que está à frente da franquia há quase 20 anos. Os cortes podem ter chegado a mais de 50% da equipe.

A Turn 10 sempre foi uma das grandes responsáveis por moldar a história dos jogos de corrida no Xbox. Desde o primeiro Forza Motorsport, lançado em 2005 no Xbox original, o estúdio ajudou a consolidar a Microsoft nesse mercado, ao lado de títulos icônicos como Halo e Gears of War. Só quem curte um joguinho sabe a importância dessas franquias, não é mesmo?

Lá no tempo do Xbox 360, a Turn 10 lançou pérolas como Forza Motorsport 2, 3 e 4, que rapidamente se tornaram clássicos. E na era do Xbox One, não foi diferente: tivemos Forza Motorsport 5, 6 e 7 entre 2013 e 2017, todos recebendo aclamação da crítica. O mais recente lançamento, o Forza Motorsport de 2023, chegou para a nova geração, mas não conseguiu convencer todo mundo. Muitos jogadores sentiram que algumas inovações, como o sistema de progressão estilo RPG e a qualidade de certos carros, deixaram a desejar.

Com as mudanças na Turn 10, a Microsoft não parou por aí. Eles também encerraram o estúdio The Initiative, que estava trabalhando em um novo Perfect Dark, e fizeram cortes na Rare, que resultaram no cancelamento de Everwild. No total, foram mais de 10 mil demissões apenas em 2023, causando um grande impacto na indústria.

E a série Horizon?

Por enquanto, o estúdio britânico Playground Games, responsável pelo sucesso Forza Horizon, ainda não sofreu cortes. Porém, a falta de novidades sobre o próximo título deixou muitos fãs preocupados. A última grande notícia foi que Forza Horizon vai desembarcar no PlayStation 5 em abril de 2025, o que representa uma mudança significativa na estratégia da Microsoft em expandir suas franquias para outras plataformas. Isso é algo que dá o que pensar sobre o futuro da marca Xbox e a evolução das suas séries clássicas!

Se você é daqueles que ama um jogo de corrida e aprecia cada detalhe, com certeza está ansioso pelas novidades, mesmo em meio a tantas incertezas. Vamos acompanhar e ver onde tudo isso vai dar!