Ford Ranger aumenta vendas em julho e se aproxima da Hilux

A Ford Ranger continua fazendo sucesso entre as picapes médias aqui no Brasil. Desde 2024, ela vem se destacando e garantindo a vice-liderança do segmento, deixando a Chevrolet S10 na terceira posição na maioria dos meses.

Os números falam por si: até 5 de julho, foram vendidas 831 unidades da Ranger, marcando um crescimento impressionante de 61,4% em relação ao mesmo período do mês anterior. Mesmo assim, a Toyota Hilux ainda mantém firme o primeiro lugar, com 1.131 unidades comercializadas e um crescimento de 42,1%. A diferença entre as duas? Apenas 300 unidades.

A S10, por sua vez, não andou tão bem, com 448 unidades vendidas e uma pequena queda de 1,4% em relação a junho. Logo atrás, a Mitsubishi Triton se destacou com 243 emplacamentos, também registrando um aumento de 42,1%. E para completar o top 5, a Mitsubishi L200 fechou o mês com apenas 67 unidades vendidas nos primeiros dias de julho.

Agora, se você está curioso sobre a Ford Ranger 2026, ela traz três opções de motorização a diesel. A versão de entrada conta com um motor 2.0 turbodiesel de 16 válvulas, entregando 170 cavalos a 3.500 rpm e um torque de 41,3 kgfm a 2.000 rpm. Essa configuração pode vir com câmbio manual ou automático, sempre de seis marchas. Para quem já pegou um trânsito pesado, sabe como um câmbio esperto pode fazer toda a diferença.

As versões mais parrudas vêm equipadas com um motor V6 3.0 turbodiesel, que gera 250 cavalos a 3.250 rpm e impressionantes 61,2 kgfm de torque. Aqui, a transmissão é sempre automática, com 10 marchas, garantindo uma experiência de condução cheia de adrenalina.

Agora, se você é fã de performance, a Ford Ranger Raptor é a estrela da linha. Com um V6 biturbo que entrega 397 cavalos a 3.500 rpm e um torque de 59,4 kgfm, essa picape acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos. É potência pura!

Confira todas as versões da Ford Ranger 2026 e seus preços:

Black 2.0 AT 4×2 – R$ 238.900

– R$ 238.900 XL 2.0 MT 4×4 – R$ 264.200

– R$ 264.200 XLS 2.0 AT 4×4 – R$ 274.900

– R$ 274.900 XLS 3.0 V6 AT 4WD – R$ 303.900

– R$ 303.900 XLT 3.0 V6 AT 4WD – R$ 308.600

– R$ 308.600 Limited 3.0 V6 AT 4WD – R$ 346.600

– R$ 346.600 Raptor 3.0 V6 Biturbo AT 4WD – R$ 490.000

Com essas opções, a Ranger certamente tem algo para agradar a todos os apaixonados por picapes.