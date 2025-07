Citroën oferece desconto de R$ 23.551 no Basalt Feel T200 CVT PcD

O Citroën Basalt Feel T200 CVT está brilhando nas prateleiras, especialmente para o público PcD. Durante o mês de julho, está disponível por um preço super atraente, com descontos que fazem os olhos brilhar, e é uma das melhores opções da categoria quando falamos em custo-benefício.

Para aproveitar essa oferta incrível, é preciso ter um laudo médico que comprove a deficiência física, emitido por instituições como Detran ou Ciretran. Esse documento deve também indicar se há necessidade de adaptações no carro — um ponto sempre muito importante.

No preço de tabela, o Basalt Feel T200 CVT está custando R$ 119.890, mas para quem se encaixa nas condições PcD, o valor despenca para R$ 96.339, garantindo uma economia de R$ 23.551. Imagina só, é um baita desconto que pode ajudar muito na hora de fechar o negócio!

### Detalhes que Encantam

Este modelo não é só um rostinho bonito; tem tudo conforme a demanda moderna. Ele vem equipado com uma porta USB tipo A na frente e duas na parte de trás para recarga rápida. Além disso, conta com quatro airbags, garantindo segurança para motorista e passageiros, e um sistema de som com seis alto-falantes, ideal para animar qualquer viagem.

Falando em conforto e segurança, o Basalt traz ar-condicionado manual, assistente de partida em rampa — ótimo para quem pega morro — e bancos em tecido com Isofix e Top Tether para cadeirinhas de criança.

Visualmente, o modelo tem um toque moderno, com retrovisores em preto brilhante e rodas de liga leve de 16 polegadas, que dão um charme especial. E quem não gosta de um carro que abre com a chave tipo canivete, não é mesmo?

### Tecnologia que Facilita a Vida

Quem já passou horas preso no trânsito sabe como um sistema tecnológico competente faz a diferença. O Basalt Feel T200 CVT traz direção elétrica, sensor de pressão dos pneus, e uma câmera de ré que facilita manobras, além de uma central multimídia Citroën Connect com tela touchscreen de 10 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

### Conforto em Cada Detalhe

O painel digital TFT de 7 polegadas é um toque a mais de modernidade, e os retrovisores têm ajuste elétrico — uma mão na roda para quem precisa de praticidade. Com vidros elétricos e função antiesmagamento, travamento automático das portas em movimento e um câmbio automático CVT que simula 7 marchas, o Basalt promete facilitar a vida na cidade e na estrada.

Em resumo, o Citroën Basalt Feel T200 CVT é uma escolha inteligente e cheia de qualidades, especialmente para quem busca uma combinação de estilo, conforto e tecnologia, tudo isso com um preço que cabe no bolso!