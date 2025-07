Comediante se torna lenda com filmes premiados históricos

Eddie Murphy: Trajetória e Conquistas do Ícone da Comédia

Eddie Murphy é um renomado ator, comediante, cantor e produtor americano cuja carreira se destaca por obras como "Um Tira da Pesada", "Dr. Dolittle" e "O Professor Aloprado". Ele nasceu em 3 de abril de 1961 em Brooklyn, Nova York, e é considerado uma lenda da comédia, famoso por seu raciocínio rápido e carisma inigualável.

Murphy cresceu em uma família de classe baixa e começou sua carreira no stand-up comedy aos 15 anos. Ele fundou sua própria produtora, Eddie Murphy Productions, e se dedica a apoiar causas infantis, tornando-se uma fonte de inspiração para muitos de seus fãs ao redor do mundo.

Início da Carreira

A ascensão de Murphy começou no programa de televisão "Saturday Night Live" entre 1980 e 1984, onde suas performances hilárias rapidamente o transformaram em uma estrela. Sua estreia no cinema ocorreu com o filme "48 Horas" em 1982. O sucesso realmente decolou com "Um Tira da Pesada", lançado em 1984, que arrecadou impressionantes US$ 234 milhões. Outros sucessos como "Trocando as Bolas" (1983) e "Um Príncipe em Nova York" (1988) solidificaram sua posição como um dos principais comediantes da época.

Nos últimos anos, ele voltou a brilhar nas telonas com "Um Príncipe em Nova York 2" (2021) e está programado para estrelar "Um Tira da Pesada: Axel F" em 2024. Sem deixar de lado sua faceta como produtor, ele também trabalhou no aclamado filme "Dolemite Is My Name" (2019).

Conquistas Notáveis

Murphy possui um catálogo impressionante de prêmios e indicações, incluindo:

Indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Dreamgirls" (2006).

Vencedor do Golden Globe por "Dreamgirls" (2007).

Vencedor do Emmy por sua participação no "Saturday Night Live" em 2020.

A trilogia "Um Tira da Pesada" teve um total de arrecadação superior a US$ 800 milhões.

Reconhecido como uma das 100 Pessoas Mais Influentes pela revista Time em 1988.

"Dolemite Is My Name" alcançou uma impressionante taxa de 97% no Rotten Tomatoes.

É um defensor ativo da Make-A-Wish Foundation, contribuindo para causas sociais.

Vida e Patrimônio

O patrimônio de Eddie Murphy é estimado em centenas de milhões de dólares, acumulado através de seus filmes, apresentações de stand-up e trabalho como produtor.

Principais Trabalhos

Eddie Murphy participou de diversos filmes e séries, incluindo:

"Um Tira da Pesada" (Axel Foley)

"Um Príncipe em Nova York" (Akeem Joffer)

"O Professor Aloprado" (Sherman Klump)

"Dr. Dolittle" (Dr. John Dolittle)

"Dreamgirls" (James Early)

"Dolemite Is My Name" (Rudy Ray Moore)

"Trocando as Bolas" (Billy Ray Valentine)

"48 Horas" (Reggie Hammond)

Voz em "Shrek" (Burro) e "Mulan" (Mushu)

"Norbit" (Norbit Rice)

Ele também fez várias aparições em "Saturday Night Live" e em animações como "The PJs".

Início Profissional

Antes de se tornar famoso, Murphy trabalhou como atendente em uma loja de sapatos e como comediante amador em vários clubes de Nova York. Ele também lavava pratos para ajudar a se sustentar, enquanto se dedicava ao stand-up.

Curiosidades

Murphy tem dez filhos provenientes de diferentes relacionamentos.

É inspirado por Richard Pryor em sua carreira de comédia.

Ele gosta de cantar soul em seu tempo livre e tem ascendência afro-americana.

Aprendeu um pouco de francês durante as filmagens e é fã de música R&B, especialmente de Stevie Wonder.

Gosta de cozinhar pratos caribenhos e já lançou um álbum chamado "Love’s Alright" em 1993.

Pratica boxe como forma de relaxamento e é torcedor do New York Knicks.

Ganhou o Critics’ Choice Award por "Dreamgirls".

Vida Pessoal e Contribuições

Fora do trabalho, Eddie Murphy valoriza o tempo em família, dedicando-se a cozinhar e cantar. Ele se envolve em eventos de caridade, especialmente para ajudar crianças necessitadas, mantendo uma vida discreta. Murphy também é conhecido por viajar para o Caribe buscando momentos de tranquilidade e relaxamento. Na vida pessoal, ele opta por manter um perfil baixo nas redes sociais, focando em seu trabalho artístico.

Legado Cultural

Eddie Murphy revolucionou a comédia nos anos 1980, especialmente com filmes como "Um Tira da Pesada" e "Um Príncipe em Nova York". Sua atuação em "Dreamgirls" demonstrou sua versatilidade, enquanto sua experiência no "Saturday Night Live" influenciou gerações de comediantes. Murphy é lembrado como um mestre que facilmente combina humor e carisma, deixando um legado marcante na cultura popular.