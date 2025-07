Carro a menos de R$9 mil pode ser seu sem CNH

A Shineray Phoenix S está ganhando destaque no Brasil como uma opção prática e econômica no segmento de ciclomotores, especialmente para quem precisa de um meio de transporte acessível que não exija a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com um preço aproximado de R$ 8.790, o modelo se tornou popular entre trabalhadores, estudantes e entregadores em 2025 devido às suas características que combinam simplicidade, economia e segurança.

O que é a Shineray Phoenix S?

A Shineray Phoenix S é um ciclomotor com um motor de 47,9 cm³, o que a classifica como um veículo de até 50 cilindradas segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Por essa classificação, não é necessário ter uma CNH convencional, mas sim a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), um documento mais simples de obter, exigindo menos exigências e custos. A ACC pode ser obtida em Detrans estaduais, geralmente com a realização de um curso teórico e prático.

Este ciclomotor é equipado com um motor monocilíndrico que gera 2,7 cavalos de potência, ideal para deslocamentos curtos, com uma velocidade máxima de até 50 km/h, conforme a legislação. Entre suas principais características, destacam-se:

Partida elétrica e a pedal : Facilita o uso diário.

: Facilita o uso diário. Freio a disco na roda dianteira : Oferece maior segurança durante a condução.

: Oferece maior segurança durante a condução. Painel digital : Permite acesso fácil a informações como velocidade e nível de combustível.

: Permite acesso fácil a informações como velocidade e nível de combustível. Tanque de 3,5 litros: Com autonomia estimada de cerca de 130 km, proporcionando uma eficiência média de 37 km/l.

Esses recursos fazem da Phoenix S uma solução eficiente para quem busca agilidade nas cidades, evitando os custos e a burocracia associados a uma moto convencional.

Vantagens da Shineray Phoenix S

A Shineray Phoenix S combina preço acessível com uma série de benefícios, tornando-se uma escolha popular no Brasil. As principais vantagens incluem:

Economia de combustível : Com um consumo médio de 37 km/l, o ciclomotor é econômico para o uso diário.

: Com um consumo médio de 37 km/l, o ciclomotor é econômico para o uso diário. Manutenção acessível : As peças de reposição são baratas e fáceis de encontrar, garantindo custos de manutenção mais baixos do que motocicletas de maior cilindrada.

: As peças de reposição são baratas e fáceis de encontrar, garantindo custos de manutenção mais baixos do que motocicletas de maior cilindrada. Facilidade de condução : A ACC é mais simples de obter, com menos aulas práticas e teóricas, além de taxas que variam entre R$ 200 e R$ 500.

: A ACC é mais simples de obter, com menos aulas práticas e teóricas, além de taxas que variam entre R$ 200 e R$ 500. Praticidade urbana : Suas dimensões compactas (aproximadamente 1,90 m de comprimento e 0,70 m de largura) facilitam manobras e estacionamento em áreas congestionadas.

: Suas dimensões compactas (aproximadamente 1,90 m de comprimento e 0,70 m de largura) facilitam manobras e estacionamento em áreas congestionadas. Segurança básica: O sistema de freios e suspensão ajustada oferecem maior controle, com velocidade limitada contribuindo para a segurança de condutores inexperientes.

Esses fatores fazem do Phoenix S uma alternativa atraente, especialmente para jovens, entregadores e pessoas que buscam um transporte funcional e econômico.

Modelos Alternativos da Shineray

Além da Phoenix S, a Shineray oferece outras opções de ciclomotores que também não exigem a CNH e atendem a diferentes necessidades:

Shineray Jet 50S : Com preço a partir de R$ 10.000, possui motor de 49 cm³, câmbio semiautomático de quatro marchas, painel digital e suspensão reforçada. A autonomia é de 130 km com um tanque de 3 litros, ideal para entregas e deslocamentos urbanos, além de um design mais moderno.

Shineray Worker 50: Focado em uso utilitário, tem preço próximo de R$ 9.500, com motor de 49 cm³, partida elétrica e freios a tambor. É uma opção robusta e econômica para trabalhadores que necessitam de um veículo resistente.

Ambos os modelos também requerem apenas a ACC e reforçam a proposta da Shineray de oferecer alternativas acessíveis e versáteis no mercado de ciclomotores.

Como adquirir e regularizar a Shineray Phoenix S?

Para comprar e legalizar a Shineray Phoenix S no Brasil, é preciso seguir alguns passos:

Compra: Adquira o ciclomotor em uma concessionária Shineray autorizada. Em 2025, a marca conta com uma ampla rede de distribuição em várias cidades. O preço médio é de R$ 8.790, podendo variar. Documentação: Após a compra, providencie o emplacamento no Detran do seu estado, apresentando documentos como a nota fiscal, RG, CPF e comprovante de residência. O custo fica entre R$ 200 e R$ 300. Obtenção da ACC: Solicite a Autorização para Conduzir Ciclomotor no Detran, que inclui um curso teórico e prático, além de exames médico e psicotécnico. O custo total varia entre R$ 200 e R$ 500. Vistoria e taxas: Realize a vistoria no Detran para garantir que o ciclomotor atende às normas de segurança e pague as taxas de licenciamento, que são cerca de R$ 100 por ano.

Seguindo esses passos, o condutor pode utilizar a Phoenix S legalmente, aproveitando sua praticidade. É importante utilizar capacete e respeitar o limite de velocidade de 50 km/h.

Conclusão

Em 2025, a Shineray Phoenix S se consolida como uma das opções mais acessíveis e práticas para mobilidade urbana no Brasil. Com um preço competitivo de R$ 8.790, a Phoenix S dispensa a CNH (substituída pela ACC), apresenta baixo consumo de combustível e manutenção econômica, atendendo às necessidades de um público amplo. Os modelos alternativos, como a Jet 50S, ampliam as escolhas disponíveis, enquanto a simplicidade do processo de regularização aumenta seu apelo. Diante de um cenário onde economia e agilidade são fundamentais, a Phoenix S se destaca como uma alternativa eficaz para quem busca um meio de transporte viável nas cidades brasileiras.