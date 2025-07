Novo modelo da Suzuki surpreende com seu consumo eficiente

A nova Suzuki Haojue DL160 chega ao mercado brasileiro como uma opção de motocicleta crossover, desenvolvida especialmente para o uso urbano. O lançamento oficial ocorreu em Jundiaí, interior de São Paulo. Este modelo atrai a atenção por suas características inovadoras, como a eficiência de combustível e um design que une robustez e praticidade.

Características da Suzuki Haojue DL160

A DL160 se destaca por oferecer um consumo que pode chegar a até 50 km/l, um motor monocilíndrico de 162cc que produz 14,9 cavalos de potência, e uma velocidade máxima de aproximadamente 115 km/h. Sua estrutura foi projetada para combinar a estética de motocicletas de maior cilindrada com a funcionalidade necessária para o dia a dia. As rodas de liga leve de aro 17, equipadas com pneus Pirelli, garantem agilidade nas ruas.

Estrutura e Segurança

Focando na versatilidade, a DL160 é equipada com freios ABS nas duas rodas, o que proporciona maior segurança nas frenagens. A iluminação é total em LED, incluindo faróis, piscas e lanterna, garantindo uma boa visibilidade para o piloto.

Especificações Técnicas

Aqui estão as principais especificações da Suzuki Haojue DL160:

Motor : Monocilíndrico, 162,4 cm³, 14,9 cavalos, 1,4 kgf.m de torque.

: Monocilíndrico, 162,4 cm³, 14,9 cavalos, 1,4 kgf.m de torque. Câmbio : 5 marchas.

: 5 marchas. Alimentação : Injeção eletrônica.

: Injeção eletrônica. Freios : Disco ventilado com ABS, 270 mm na parte dianteira e 220 mm na traseira.

: Disco ventilado com ABS, 270 mm na parte dianteira e 220 mm na traseira. Suspensão : Garfo convencional na dianteira; monoamortecedor com ajuste de pré-carga na traseira.

: Garfo convencional na dianteira; monoamortecedor com ajuste de pré-carga na traseira. Peso : 149,5 kg.

: 149,5 kg. Consumo : Até 50 km/l.

: Até 50 km/l. Velocidade máxima : Cerca de 115 km/h.

: Cerca de 115 km/h. Capacidade do tanque : 13 litros.

: 13 litros. Altura do assento: 79,5 cm.

O motor da DL160 proporciona um desempenho confiável para o trânsito urbano, com torque apropriado para arrancadas e subidas, embora mudanças de marcha possam ser necessárias em aclives.

Experiência de Pilotagem

A pilotagem da DL160 é projetada para conforto e facilidade. Com um assento a 79,5 cm de altura, a maioria dos pilotos consegue apoiar os pés no chão de forma segura. As pedaleiras são levemente recuadas, o que contribui para uma postura ergonômica. O peso de 149,5 kg torna a moto fácil de manobrar, ideal para o tráfego das grandes cidades. O sistema de freios ABS é um item de segurança importante, especialmente em situações de emergência.

Preço e Disponibilidade

A Suzuki Haojue DL160 foi lançada no dia 7 de maio de 2025, com um preço sugerido de R$ 21.470. Este valor a coloca como uma alternativa competitiva no mercado, sendo cerca de R$ 1.000 mais barata do que a Yamaha Crosser S, por exemplo. A moto está disponível em quatro cores: azul, vermelho, preto brilho e preto fosco, combinando estilo e eficiência.

Conclusão

A Suzuki Haojue DL160 se apresenta como uma motocicleta versátil e eficiente para o uso urbano, com um bom consumo de combustível, tecnologia em segurança e um design moderno. Apesar de eventuais desafios relacionados à manutenção e disponibilidade de peças, ela se destaca como uma opção interessante para quem busca uma moto crossover ágil e estilosa.

Esta proposta pode fortalecer a presença da DL160 no mercado, especialmente se estratégias de preços forem revisadas nas concessionárias. Para mais informações sobre o modelo ou opções de compra, recomenda-se consultar os canais oficiais da marca.