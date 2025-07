Chevrolet S10 High Country tem desconto de R$ 29.600 para empresas

A Chevrolet está com uma oportunidade imperdível para quem é empresário ou produtor rural. Durante todo o mês de julho, a S10 High Country, que é a joia da coroa da linha, está disponível com condições especiais através do programa de vendas diretas. Essa não é qualquer picape; a High Country é completa e oferecem um acabamento sofisticado, além de equipamentos que fazem a diferença no dia a dia.

Se você ficou interessado, é só dar uma passadinha em uma concessionária Chevrolet para checar os detalhes. Vale a pena perguntar sobre a documentação necessária, os prazos de entrega e como funcionam as opções de pagamento e financiamento.

Agora, falando sobre preços, a S10 High Country 2.8 turbodiesel automática, que geralmente custa R$ 339.190, está com um super desconto de R$ 29.600, saindo por R$ 309.590 para quem tem CNPJ. Essa é uma chance e tanto para quem precisa de uma picape robusta e estilosa para trabalho e lazer.

De acordo com a Fenabrave, em junho, a S10 vendeu 2.612 unidades, um número bom, mas que ficou atrás de concorrentes como a Ford Ranger e a Toyota Hilux. A Hilux, inclusive, se destacou vendendo 4.576 unidades no mesmo período.

Agora, vamos falar um pouco mais sobre a S10 High Country. Ela vem equipada com painel digital de 8 polegadas e uma central multimídia Chevrolet MyLink de 11 polegadas. Para quem curte tecnologia, a integração com smartphones via Android Auto e Apple CarPlay faz toda a diferença, e ainda tem Wi-Fi a bordo para até 7 dispositivos. Não podemos esquecer dos seis airbags que garantem uma segurança extra para todos os ocupantes.

Os itens de segurança são impressionantes: temos freios ABS nas quatro rodas, alerta de colisão frontal, assistência inteligente de frenagem e câmera de ré digital. É sempre bom ter essas tecnologias para aumentar a tranquilidade ao dirigir, ainda mais se você pega estrada com frequência.

E não é só isso! A High Country tem sensores de estacionamento, assistente de permanência em faixa e um interior que reúne conforto com bancos de revestimento premium. Se você for para uma aventura, a capota marítima exclusiva é um diferencial que vale a pena.

Chevrolet S10 High Country para CNPJ em julho de 2025:

Configurações Preço geral Preço para CNPJ Descontos High Country 2.8 Turbodiesel AT R$ 339.190,00 R$ 309.590,00 R$ 29.600,00

Essa picape é perfeita para quem precisa de força e também quer conforto e tecnologia, então, se você está no mercado, essa é uma ótima hora para conferir!