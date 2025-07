Land Rover apresenta Range Rover SV Black com 635 cv

O preto sempre foi mais do que uma cor; ele é sinônimo de poder, sofisticação e um clima de mistério que encanta e encanta. Seja na moda, no cinema ou na indústria automotiva, o preto é um verdadeiro peso pesado, e com o novo Range Rover Sport SV Black, a Land Rover leva essa ideia para um novo patamar. Imagine um SUV que parece ter saído direto da garagem de um supervilão: é exatamente isso que esse carro representa.

Ao olhar para o Range Rover Sport SV Black, você vai perceber que não encontrará uma única cor diferente do preto. Com exceção dos faróis e lanternas, a única assinatura visual é essa: é preto na frente, na traseira, no capô de fibra de carbono, nas rodas de 23 polegadas, nas pinças de freio, no logotipo SV, no extrator e até nos quatro escapamentos. Um verdadeiro festival de preto que fala alto e claro.

Interior Requintado

Quando você entra no carro, a história se repete: o interior é um espetáculo de escuridão, com apenas alguns detalhes cromados para quebrar a monotonia. A Land Rover não se contenha nessa — o acabamento “Black” é realmente o destaque aqui. Apesar de alguns possam achar que menos seria mais, eles optaram pelo maximalismo. E quem não aprecia essa ousadia?

A única “luz” que realmente se destaca é a do motor. O V8 biturbo de 4,4 litros gera impressionantes 635 cavalos de potência e 76,4 kgfm de torque. Para se ter uma ideia, esse monstro propulsor leva as quase 2,3 toneladas do SUV a impressionantes 290 km/h e consegue do 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos. Um desempenho de dar frio na barriga, que qualquer um que ama velocidade vai querer experimentar.

Suspensão e Dimensões

A estrutura do Range Rover Sport SV Black também conta com um sistema de suspensão bem desenvolvido, que usa um circuito hidráulico cruzado. Isso significa que ele elimina a rolagem do carro sem precisar das tradicionais barras estabilizadoras. É bem o tipo de engenharia que combina com a força bruta que a cor preta sugere.

Quanto ao tamanho, esse SUV mantém as mesmas proporções do modelo tradicional. Com um entre-eixos de 2.997 mm, comprimento total de 4.978 mm, largura de 2.047 mm e altura variando entre 1.788 mm e 1.814 mm — dependendo do ajuste da suspensão —, ele é grande e imponente nas estradas.

Preço nas Nuvens

Agora, se você estava pensando em colocar um Range Rover Sport SV Black na sua garagem, vale lembrar que o modelo “normal” já parte de mais de 213 mil euros. E a versão Black Edition, ainda sem preço definido, promete ser ainda mais exclusiva. Afinal, quem já esteve no volante de um carro desses sabe: sofisticação e presença têm seu preço.

Então, já imaginou a sensação de dirigir uma máquina dessas? A combinação de potência, design e presença é de tirar o fôlego, e o preto deixa tudo ainda mais intrigante. É o tipo de carro que faz a gente parar e olhar duas vezes, um verdadeiro espetáculo sobre quatro rodas!