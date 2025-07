BYD abre nova fábrica de veículos elétricos na Bahia

A BYD finalmente deu um passo grandioso e começou a produzir carros na nova fábrica em Camaçari, na Bahia. Essa é uma novidade e tanto, já que é a primeira linha de montagem da marca fora da China. E a escolha do local não foi à toa: a fábrica ocupa o antigo complexo da Ford, que já trouxe muitos modelos icônicos ao Brasil. Agora, os motores já estão ligados e já rolam por lá os modelos Dolphin Mini, Song Pro e King.

E tem mais: a produção começou logo no dia em que novas tarifas de importação entraram em vigor. Agora, quem traz veículos 100% elétricos para o Brasil vai pagar 25% de imposto, enquanto os híbridos plug-in enfrentam uma taxa de 28%. A BYD, espertinha, pediu uma alíquota reduzida de 10% para os carros semi-desmontados, que são aqueles que chegam da China em partes e são montados aqui, mas ainda está esperando uma resposta do governo.

Detalhes da Fábrica

A nova unidade em Camaçari segue o modelo SKD, o que quer dizer que os carros assustam apenas na quantidade de peças que chegam, mas depois são montados aqui. Essa estrutura é robusta, com 26 armazéns, pista de testes e capacidade para produzir até 150 mil veículos por ano. E o investimento não é pequeno: já foram utilizados R$1,4 bilhão dos R$5,5 bilhões prometidos para o projeto. Com essa injeção de grana, a fábrica vai gerar cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos, já começando com 1.000 funcionários contratados e planos de expandir para mais 3.000 vagas.

Adaptar a planta que antes só fazia veículos a combustão não foi uma tarefa fácil. A adaptação levou 16 meses! E o melhor é que, além dos modelos elétricos, a BYD também quer montar híbridos plug-in. Uma boa notícia é que a montadora pretende aumentar o uso de peças nacionais, como pneus da Continental, o que pode ser um grande impulso para a economia local.

Imprevistos e Expansão

Mas nem tudo são flores: a empresa está passando por algumas turbulências jurídicas. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação relacionada a denúncias de tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão, envolvendo 220 operários chineses. Uma situação complicada, que pode influenciar a imagem da marca.

Agora, mesmo com esse borrão na história, a BYD não para. Enquanto curva a curva inaugurava a fábrica no Brasil, recebeu autorização na China para ampliar a produção de kits SKD. São mais R$ 7,5 bilhões em investimentos rumando para a estrada. Outra fábrica também já começou a ser construída em Changzhou.

O Primeiro Carro Nacional

Recentemente, a montadora comprou a estrutura de Camaçari por R$300 milhões e está planejando trazer processos como soldagem, pintura e estampagem para o Brasil. E por falar em modelos, o Dolphin Mini, o primeiro carro produzido aqui, já pode ser encontrado nas lojas pelo preço de R$118.800. Esse carrinho vem com um motor de 75 cv e uma bateria LFP de 38,8 kWh. Ansiosos para ver o King na linha de montagem nacional, certo?

É uma fase emocionante para a indústria automotiva no Brasil, especialmente com tantas mudanças e inovações chegando pelo caminho!