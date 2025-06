“The Voice Brasil” no SBT contará com Lulu Santos e Duda Beat como jurados

The Voice Brasil estreia no SBT em outubro

A primeira semana de outubro marca a estreia do The Voice Brasil no SBT, após muitos anos de exibição na TV Globo. Com uma reformulação total, o programa busca inovar e conquistar um novo público.

Novos Jurados e Diversidade Musical

Entre as principais novidades, destacam-se os jurados do programa. O renomado cantor Lulu Santos faz parte da equipe, trazendo sua experiência e ligação com a música brasileira. O time também conta com a presença da cantora Duda Beat, que é uma referência no pop alternativo, do sambista Mumuzinho e da dupla sertaneja Matheus & Kauan. Essa diversidade de estilos tem como objetivo apresentar uma pluralidade musical e atrair um público variado.

Apresentador e Programação

O programa será apresentado por Tiago Leifert, conhecido por seu trabalho no The Voice na Globo e também por suas atuações como narrador esportivo no SBT. Sua escolha visa manter a continuidade da identidade do reality na nova emissora. A exibição acontecerá nas segundas-feiras, logo após o Programa do Ratinho, em uma estratégia que pretende aproveitar a audiência do início da semana.

Expectativas para o Novo Formato

A entrada do The Voice no SBT representa uma mudança significativa na programação da emissora, que busca fortalecer sua atuação no segmento de realities musicais. A equipe liderada pelo diretor Boninho está empenhada em criar um formato mais dinâmico, repleto de emoção e interação com o público, além de promover a descoberta de talentos de diversas regiões do Brasil.

Com essas mudanças, o programa promete ser uma nova experiência para os telespectadores, visando conquistar uma audiência maior e mais diversa.