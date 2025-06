Motorista de kwid embriagado é detido após colisão com picape

Um motorista de um Renault Kwid branco foi preso em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, após colidir contra a traseira de uma picape Fiat Toro na madrugada de sábado, dia 28. O acidente aconteceu na Rodovia da Uva e o condutor estava sob a influência de álcool.

Kethlen Grabovski, que estava acompanhada do marido e do filho de 11 anos no veículo atingido, relatou que já desconfiava da embriaguez do motorista. Em entrevista, ela comentou que o motorista do Kwid estava desviando de forma errática antes da colisão. Eles tentaram se afastar dele, mas, ao parar no semáforo, o carro foi atingido com força.

Após a batida, o motorista do Kwid tentou fugir, mas acabou sendo contido. Ele ainda chamou um amigo, também embriagado, que começou a fazer ameaças ao casal, dizendo que era policial. A situação ficou tensa, mas um casal de desconhecidos parou para ajudar, o que levou o amigo a se dispersar do local. A Polícia Militar Rodoviária chegou logo em seguida.

Os policiais realizaram um teste com o bafômetro no motorista do Kwid, que resultou em 0,68 dg. Esse valor é mais do que o dobro do limite permitido para motoristas, fazendo com que ele fosse preso no local.

Kethlen destacou que o principal afetado pelo acidente foi seu filho, que bateu a cabeça durante a colisão e ficou bastante assustado. Embora tenha chorado, o menino não sofreu ferimentos graves. O Corpo de Bombeiros foi chamado para avaliar a situação e confirmou que ele tinha apenas leves escoriações, não sendo necessária a sua transferência para um hospital.

Depois dos procedimentos, o motorista do Kwid foi levado à Delegacia do Alto Maracanã, onde enfrentará as consequências legais por dirigir embriagado.