Hyundai Creta N-Line pode receber motor 1.6 turbo de 193 cv

A reestilização do Hyundai Creta, que chegou ao mercado em outubro de 2024, trouxe uma lufada de ar fresco para quem já era fã do modelo, mas achava algumas de suas linhas polêmicas. As novidades no design ajudaram a suavizar essas críticas, ampliando o apelo do SUV compacto em nosso país.

Mas as mudanças não foram só por fora. A mecânica do Creta também recebeu um upgrade importante: o motor da versão Ultimate foi trocado por um modelo mais potente, deixando para trás o antigo 2.0 aspirado. Já a versão N Line, que fala a língua dos amantes de esportividade, continua com o motor 1.0 turbo GDI, que é compartilhado com as opções mais acessíveis.

Recentemente, a Hyundai deixou escapar que poderia expandir o uso do novo motor 1.6 turbo se a demanda fosse robusta. E adivinha? A demanda chegou! A galera da revista Quatro Rodas avistou um Creta N Line testando por aí, equipado com esse motor 1.6 TGDI. E o melhor: sem camuflagem!

Mudanças no Visual do Creta N Line

O novo N Line traz novidades visuais, como rodas de 18 polegadas, que são uma boa atualização em relação às 17 polegadas da versão anterior. O design dos para-choques ficou mais arroje, juntamente com a grade frontal que agora une os faróis de forma mais harmoniosa. Na parte de trás, o visual não deixa a desejar, com um aerofólio em preto brilhante e duas saídas de escape que dão um toque de agressividade.

Interior com Cuidado nos Detalhes

O interior do Creta N Line também não passa despercebido. A proposta esportiva se reflete em detalhes como a iluminação ambiente em vermelho no painel e portas. O teto e as colunas são revestidos com materiais escuros, e os bancos têm um acabamento em couro sintético com costuras vermelhas — um verdadeiro charme! O volante e a manopla do câmbio também têm essas costuras, dando aquela sensação de que o carro é focado no prazer de dirigir.

Os bancos dianteiros têm o logotipo N Line, enquanto pedaleiras metálicas e soleiras personalizadas adicionam um toque de exclusividade.

Variedades no Preço

Atualmente, a versão N Line com motor 1.0 TGDI parte de R$ 188.720. Já a configuração topo de linha Ultimate, com motor 1.6 TGDI, inicia em R$ 198.120. Com a chegada da nova N Line 1.6 turbo, espera-se que ela fique posicionada acima da versão Ultimate, possivelmente passando dos R$ 200 mil.

Se você é apaixonado por carros, é difícil não ficar curioso para dar uma voltinha nesse novo Creta e sentir as mudanças ao volante!