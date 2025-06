Porsche comemora 40 anos na Itália com modelos exclusivos

A Porsche está em festa, comemorando seus 40 anos de presença na Itália com duas edições especiais que vão fazer o coração dos apaixonados por carros acelerar: o 911 Carrera 4 GTS e o Taycan 4S. E para deixar tudo ainda mais elegante, eles se juntaram à grife italiana Ferragamo. Essa parceria promete unir a esportividade da Porsche à sofisticação artesanal do mundo da moda, uma combinação de dar água na boca!

Ao invés de mudar radicalmente o design dos clássicos, a ideia foi valorizar ainda mais o que já é sucesso. Os modelos receberam toques de luxo que remetem à alta costura italiana, mas sem perder a essência Porsche. Imagine dirigir um carro que exala estilo e desempenho!

Detalhes que Impressionam

Os carros dessa edição vêm na cor “Blu Sogno”, um tom projetado especialmente para eles. A cor é inspirada nas paletas de cores refinadas da Ferragamo, trazendo um visual único. No interior, os detalhes são de encher os olhos: painéis de madeira azul Paldao, linhas brancas pintadas à mão no capô e no spoiler, e bancos com couro de altíssima qualidade, incluindo costuras contrastantes.

Cada unidade é uma obra-prima completa, com placas “40 Anni Porsche Italia” nos pilares B e um elegante logo em vermelho nos cubos das rodas. As soleiras também são iluminadas com o nome da Ferragamo, enquanto o mostrador do Sport Chrono exibe as cores da bandeira italiana. Isso tudo ajuda a mostrar como a Porsche está investindo na eletrificação, impulsionando suas vendas no início de 2025.

Exclusividade e Preços

Agora, se você é fã de exclusividades, prepare-se: essa produção será bem limitada, com apenas 40 unidades do 911 e 12 do Taycan. Esses números homenageiam as doze gerações de modelos Porsche vendidos na Itália desde 1985, um símbolo da tradição da marca.

E os preços refletem esse toque especial. O Taycan 4S parte de €205 mil (cerca de R$1,19 milhão), enquanto o 911 Carrera 4 GTS começa em €284 mil (aproximadamente R$1,65 milhão). Para os apaixonados por carros de luxo, esses valores são um investimento em desempenho e design.

Leonardo Ferragamo, de forma bem direta, comentou sobre o desafio de adicionar elegância à Porsche sem perder sua essência: “A marca já é perfeita. A ideia era apenas destacar ainda mais sua beleza.” Essa afirmação resume bem o que muitos de nós pensamos ao testemunhar a união entre essas duas grandes marcas.

Um Toque de Estilo e Detalhes

Pietro Innocenti, CEO da Porsche Itália, também sublinhou o cuidado que tiveram ao desenvolver esses modelos: “Queríamos algo que unisse o espírito da Porsche ao estilo italiano, com atenção máxima aos detalhes e à nossa história no país.” E, enquanto falamos de exclusividade, vale lembrar que a BMW M está planejando um modelo que deve encarar o Porsche 911.

Essa edição especial não é só um marco de celebração, mas também uma prova da conexão entre duas ícones do design europeu. Para quem ama carros de luxo e designs que se destacam, vale a pena ficar de olho em outros lançamentos, como o Audi RS Q8 Performance, que logo estará por aqui no Brasil.