Infiniti QX60 2026 tem reestilo e nova versão Sport

A Infiniti lançou a linha 2026 do seu SUV QX60, que já está disponível nos Estados Unidos. O preço parte de US$ 51.200 e vem com uma taxa de destino de US$ 1.350. Isso representa um aumento de mil dólares em relação ao modelo anterior, mas vamos dar uma olhada nas novidades.

O novo QX60 trouxe mudanças visuais que, apesar de sutis, são bem legais. A grade frontal foi repaginada e agora exibe o logotipo da marca iluminado. O para-choque ganhou um design mais clean, enquanto as luzes diurnas têm um formato que lembra teclas de piano. Detalhes como esses fazem a diferença, especialmente ao dirigir à noite.

Os toques externos não param por aí. A moldura das portas foi ajustada para dar uma aparência mais alongada ao carro, e na traseira, um novo para-choque se destaca. A tampa do porta-malas agora aparece clean, sem o emblema, e as rodas têm um design totalmente novo.

Interior Moderno e Conectividade

Entrando no QX60, encontramos um sistema de multimídia atualizado com uma tela de 12,3 polegadas, que funciona perfeitamente com o Google. É o tipo de recurso que facilita a vida de quem usa aplicativo de navegação. E para os amantes de uma boa trilha sonora, há a opção de incluir um sistema de som Klipsch e até condução semiautônoma com o ProPILOT Assist 2.1.

A versão básica, chamada Pure, já vem bem equipada. Ela traz faróis de LED, teto solar panorâmico, rodas de 20 polegadas e um porta-malas elétrico. Limpadores com sensor de chuva e para-brisa com isolamento acústico são detalhes que fazem a diferença, especialmente em dias de chuva.

O que Tem de Novo

O interior na versão Pure não deixa a desejar, com bancos dianteiros ajustáveis e aquecidos, um volante de couro aquecido, ar-condicionado de três zonas e acabamento em metal escovado. Com um sistema de som com nove alto-falantes, você vai curtir cada viagem, seja no dia a dia ou em uma viagem longa.

Falando em segurança, o QX60 não ficou atrás, oferecendo um pacote completo de assistentes. Com recursos como frenagem automática dianteira e traseira, alerta de ponto cego e aviso de saída de faixa, é aquele tipo de tecnologia que dá uma tranquilidade extra ao volante.

A grande novidade dessa linha é a versão Sport, que começa em US$ 61.700. Com uma pegada mais agressiva, ele tem grade escurecida e detalhes em preto brilhante. Os bancos dianteiros são ventilados e na segunda fileira, as poltronas individuais vêm com aquecimento e até um console central removível.

Opções Premium

Para quem busca algo ainda mais luxuoso, a versão topo de linha, conhecida como Autograph, custa a partir de US$ 66.150. Aqui, você encontra bancos de couro massageadores, um sistema de som Klipsch com 20 alto-falantes e um acabamento premium em madeira com detalhes metálicos.

Todas as versões usam um motor 2.0 VC-Turbo de quatro cilindros, capaz de entregar 268 cv e 39,5 kgfm de torque. A transmissão é automática de nove marchas, podendo ter tração dianteira ou integral, dependendo da configuração. Para quem está de olho em SUVs diferentes, não deixe de pesquisar sobre o Xpeng G01, um modelo híbrido que está fazendo barulho na China.