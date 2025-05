Nova função para Android vai te ajudar a evitar golpes: ative em dois cliques!

Quem tem Android já pode ativar uma nova função que vai fazer com que golpes e fraudes sejam muito mais difíceis de acontecer.

Com o avanço da tecnologia e a crescente dependência dos dispositivos móveis, os golpes praticados pela internet se tornaram mais sofisticados e frequentes. Criminosos digitais exploram brechas nos sistemas e na desatenção dos usuários para aplicar fraudes que vão desde roubo de dados até dinheiro.

Esse cenário coloca milhões de pessoas em risco, especialmente aquelas que utilizam o celular como principal meio de comunicação, trabalho e transações financeiras. Nesse contexto, proteger os dados pessoais se tornou uma prioridade e, por isso, gigantes da tecnologia vêm trazendo novas medidas.

O sistema operacional Android, presente em bilhões de dispositivos ao redor do mundo, passa a adotar novas estratégias para barrar tentativas de golpe, oferecendo aos usuários mais segurança e controle sobre suas ações digitais.

Novas funções de proteção em aparelhos Android

O Google anunciou uma série de recursos inéditos que chegam para reforçar a segurança dos usuários Android, combatendo diretamente os ataques digitais mais comuns. A principal inovação envolve o uso de inteligência artificial para identificar padrões suspeitos em tempo real.

Essa IA analisará o comportamento de páginas acessadas, mensagens recebidas e chamadas telefônicas, buscando sinais de risco antes que o usuário se torne vítima de um golpe. Entre os novos recursos está o alerta inteligente, que avisa sempre que uma ligação ou mensagem parecer fraudulenta.

Essa notificação aparece diretamente na tela, informando o possível risco e dando ao usuário a liberdade de decidir se deseja ou não continuar a interação. Essa camada de proteção funciona como um filtro ativo, reduzindo drasticamente as chances de engano, especialmente entre pessoas mais vulneráveis.

Além disso, o sistema vai restringir funcionalidades que antes eram exploradas por criminosos. Por exemplo, não será mais permitido fazer o download de aplicativos enquanto uma ligação estiver em andamento. Isso impede que fraudadores enganem as vítimas durante telefonemas falsos. Outra medida envolve o bloqueio do compartilhamento de tela durante o uso de apps de bancos.

Essa mudança protege o usuário contra práticas que exigem que ele entregue acesso remoto ao aparelho, situação comum em golpes bancários. Com essas atualizações, o Android busca criar barreiras automáticas para minimizar a ação de golpistas e garantir mais segurança digital.

Como essas funções do Android vão funcionar?

As novas ferramentas de segurança do Android funcionam integradas ao sistema operacional, o que permite uma ação mais rápida e precisa contra ameaças. A inteligência artificial embutida no dispositivo atua de forma contínua, avaliando comportamentos suspeitos e cruzando dados com bases conhecidas.

Ao identificar uma tentativa de fraude, ela ativa alertas visuais com orientações claras, permitindo que o usuário tome decisões conscientes e seguras. Essa atuação da IA começa ainda na navegação. Ao acessar uma página suspeita, o sistema identifica sinais de golpe e interrompe a ação com um aviso imediato.

Isso evita que o usuário informe dados sensíveis em sites criados para roubar informações pessoais. Já nas chamadas telefônicas, o Android analisa a origem do número e a frequência com que ele é denunciado. Se for detectado risco, o telefone mostra um aviso de possível golpe.

No caso das mensagens, o sistema segue o mesmo princípio. Ele avalia o conteúdo recebido, reconhece frases comuns em tentativas de fraude e sinaliza riscos. Tudo isso acontece de forma silenciosa e automática, sem comprometer o desempenho do aparelho.

Com a integração dessas funções, o Android cria um ecossistema mais seguro e pronto para enfrentar a nova geração de golpes digitais. Essa abordagem preventiva reduz o impacto das ameaças e mostra um avanço importante no cuidado com a privacidade e a integridade dos usuários.

Como se proteger de outras formas

Além das melhorias nos sistemas Android, os próprios usuários podem adotar atitudes que fortalecem sua segurança digital e dificultam a ação de criminosos. Pequenas ações diárias se transformam em grandes barreiras contra golpes, quando praticadas com regularidade e atenção.

Nunca clique em links recebidos por SMS ou WhatsApp de remetentes desconhecidos . Golpistas usam mensagens falsas para induzir o clique e instalar aplicativos maliciosos.

. Golpistas usam mensagens falsas para induzir o clique e instalar aplicativos maliciosos. Evite instalar aplicativos fora da loja oficial do Google Play . Esses apps podem conter vírus que comprometem todo o sistema e dão acesso ao conteúdo do celular.

. Esses apps podem conter vírus que comprometem todo o sistema e dão acesso ao conteúdo do celular. Ative a verificação em duas etapas em todos os aplicativos bancários e redes sociais . Essa camada extra de segurança impede o acesso indevido mesmo com a senha em mãos.

. Essa camada extra de segurança impede o acesso indevido mesmo com a senha em mãos. Atualize o sistema e os aplicativos com frequência . As atualizações corrigem falhas de segurança que podem ser exploradas por hackers e garantem que os recursos de proteção estejam ativos.

. As atualizações corrigem falhas de segurança que podem ser exploradas por hackers e garantem que os recursos de proteção estejam ativos. Use senhas fortes e diferentes para cada serviço. Senhas fáceis ou repetidas aumentam o risco de invasão de contas importantes como e-mail ou aplicativos bancários.

Tomar medidas preventivas é tão importante quanto contar com a proteção automática do sistema. Ao unir essas duas frentes de defesa, os usuários garantem uma experiência digital mais tranquila e resistente contra ataques.

