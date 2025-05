Indenização do Nubank é FALSA: conheça o golpe da IA que está arrancando dinheiro!

A indenização do Nubank anunciada nas redes sociais nos últimos dias é um novo golpe para captar vítimas que acreditam em propagandas políticas.A crescente popularização da inteligência artificial trouxe inúmeros avanços, mas também abriu espaço para novas modalidades de fraudes digitais.

Golpistas têm utilizado a tecnologia para criar conteúdos manipulados com alto grau de realismo, dificultando a identificação por parte das vítimas. Vídeos falsos com figuras públicas, mensagens convincentes e sites clonados estão entre os recursos mais comuns utilizados nesses ataques.

Em muitos casos, essas armadilhas digitais se espalham rapidamente por redes sociais e aplicativos de mensagens, fazendo com que usuários acreditem em promessas de premiações, indenizações ou vantagens financeiras. Por isso, é importante se informar.

O golpe da indenização do Nubank está cada vez mais popular. Veja como se proteger. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Golpe da indenização do Nubank usa IA para enganar

Circula nas redes sociais um golpe conhecido como “indenização do Nubank”, no qual criminosos afirmam que clientes da fintech teriam direito a valores de até R$ 10 mil. Para sustentar a mentira, os golpistas alegam que a empresa teria perdido um processo contra a Receita Federal por taxas abusivas.

Com isso, as postagens induzem os usuários a clicar em links fraudulentos para supostamente consultar o valor que teriam a receber. No entanto, o objetivo real dos criminosos é capturar dados pessoais e bancários dos usuários, utilizando táticas sofisticadas para induzir a confiança das vítimas.

A estratégia ganha força com o uso de vídeos falsos criados por inteligência artificial, que simulam declarações de figuras conhecidas, como o senador Cleitinho Azevedo e o apresentador Reinaldo Gottino, figuras conhecidas no meio político.

Esses materiais manipulados exibem falas inventadas, atribuídas falsamente a essas pessoas públicas, dando mais credibilidade à mentira. As postagens circulam com grande volume em plataformas como Instagram, Facebook, WhatsApp e Threads, e conseguem enganar usuários desavisados.

Além das falas fabricadas, o golpe utiliza técnicas de phishing — tática comum entre cibercriminosos para roubar dados pessoais por meio de armadilhas virtuais. Ao clicar nos links das mensagens, o usuário é direcionado a páginas falsas que pedem CPF, número da conta e outras informações sensíveis.

Essas páginas imitam o layout do site oficial da Nubank, o que dificulta a identificação imediata da fraude. Assim que os dados são inseridos, os golpistas ganham acesso à conta e podem praticar outros crimes, como transferências indevidas, compras fraudulentas ou clonagem de identidade.

O que fazer se for vítima do golpe da indenização do Nubank?

Ao perceber que caiu no golpe da falsa indenização do Nubank, o cliente deve agir rapidamente para minimizar os danos. O primeiro passo é entrar em contato com a equipe de atendimento da fintech pelos canais oficiais.

A orientação é que o usuário acesse o aplicativo Nubank e utilize o chat para relatar o ocorrido, informando todos os detalhes possíveis da fraude. Também é possível fazer contato por telefone ou pelo site da instituição, dependendo da urgência e da gravidade da situação.

Além disso, é importante registrar um boletim de ocorrência junto à polícia. Essa ação formaliza o crime e permite que as autoridades investiguem o caso, além de fornecer respaldo legal para eventuais ressarcimentos ou medidas judiciais.

Caso tenha fornecido dados bancários, o usuário deve monitorar a conta com frequência, alterar senhas imediatamente e, se necessário, solicitar o bloqueio temporário do cartão. Esse acompanhamento evita prejuízos maiores e permite maior controle sobre as ações dos criminosos.

Por fim, é essencial denunciar perfis, links e mensagens suspeitas que estejam circulando nas redes sociais. A Nubank oferece um Canal de Denúncias em seu site oficial, no qual qualquer pessoa — cliente ou não — pode informar tentativas de golpe, perfis falsos e outras atividades irregulares.

Pronunciamento da fintech

Diante da propagação do golpe da indenização do Nubank, a própria instituição financeira veio a público esclarecer os fatos. Em nota enviada ao portal iG, a assessoria de imprensa da fintech reforçou que não existe nenhum processo judicial com a Receita Federal que gere qualquer tipo de indenização a clientes.

Além disso, a empresa confirmou que os vídeos atribuídos a autoridades e apresentadores foram manipulados digitalmente, representando mais um caso de desinformação disseminada com fins criminosos, para roubar dinheiro e dados.

A Nubank reiterou que qualquer comunicação oficial da empresa é feita exclusivamente por meio de seus canais digitais, como o aplicativo, o site institucional e as redes sociais verificadas. Por isso, alertou os clientes a desconsiderarem qualquer mensagem que prometa compensações financeiras.

No comunicado, a fintech ainda destacou a existência de conteúdos educativos em seu blog oficial, nos quais orienta os usuários a identificar golpes e evitar situações de risco. Esses materiais ensinam, por exemplo, como reconhecer tentativas de phishing, como criar senhas seguras.

A instituição finaliza com um apelo para que todos os usuários mantenham a atenção e denunciem imediatamente qualquer movimentação incomum. Ao centralizar as ações de segurança e informação, o Nubank busca reduzir o impacto dessas fraudes e proteger sua base de milhões de clientes.

